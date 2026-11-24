https://crimea.ria.ru/20261124/v-feodosii-strelba--gromko-budet-do-pozdnego-vechera-1161340226.html

В Феодосии стрельба – громко будет до позднего вечера

В Феодосии стрельба – громко будет до позднего вечера - РИА Новости Крым, 24.11.2026

В Феодосии стрельба – громко будет до позднего вечера

Во вторник, 24 ноября, в Феодосии в течение дня и вечером будут проводиться учебные стрельбы. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 24.11.2026

2026-11-24T15:01

2026-11-24T15:01

2026-11-24T15:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник, 24 ноября, в Феодосии в течение дня и вечером будут проводиться учебные стрельбы. Об этом сообщили в администрации города.Жителей и гостей Феодосии призвали сохранять спокойствие.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

феодосия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, феодосия, безопасность республики крым и севастополя, учения