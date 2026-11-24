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В Феодосии стрельба – громко будет до позднего вечера
В Феодосии стрельба – громко будет до позднего вечера - РИА Новости Крым, 24.11.2026
В Феодосии стрельба – громко будет до позднего вечера
Во вторник, 24 ноября, в Феодосии в течение дня и вечером будут проводиться учебные стрельбы. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 24.11.2026
2026-11-24T15:01
2026-11-24T15:01
2026-11-24T15:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник, 24 ноября, в Феодосии в течение дня и вечером будут проводиться учебные стрельбы. Об этом сообщили в администрации города.Жителей и гостей Феодосии призвали сохранять спокойствие.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости крыма, феодосия, безопасность республики крым и севастополя, учения
В Феодосии стрельба – громко будет до позднего вечера
Стрельба в Феодосии будет слышна до позднего вечера – идут учения