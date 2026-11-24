https://crimea.ria.ru/20261124/ukraina-prodolzhaet-bit-po-rossiyskim-neftezavodam--putin-1161351412.html

Все должны знать: Путин пообещал неизбежный ответ на атаки ВСУ по нефтезаводам

Все должны знать: Путин пообещал неизбежный ответ на атаки ВСУ по нефтезаводам - РИА Новости Крым, 24.11.2026

Все должны знать: Путин пообещал неизбежный ответ на атаки ВСУ по нефтезаводам

ВСУ не прекращают наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам на территории России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания Комиссии... РИА Новости Крым, 24.11.2026

2026-11-24T18:52

2026-11-24T18:52

2026-11-24T19:26

владимир путин (политик)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. ВСУ не прекращают наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам на территории России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания Комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.Он акцентировал, что в связи с этим Россия будет предпринимать ответные меры.Накануне В Ростовской области приостановил работу Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод после массированной атаки на предприятие украинскими беспилотниками и ракетами, которая продолжалась более 6 часов. На территории вспыхнул пожар, в городе повреждено остекление 12 домов, в том числе пяти многоквартирных.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, нпз, топливо, новости, атаки всу, безопасность, сша, украина, всу (вооруженные силы украины), дональд трамп