https://crimea.ria.ru/20261124/udary-po-ukraine-segodnya-razbity-elektropodstantsii-v-trekh-oblastyakh-1161350259.html

Удары по Украине сегодня: разбиты электроподстанции в трех областях

Удары по Украине сегодня: разбиты электроподстанции в трех областях - РИА Новости Крым, 24.11.2026

Удары по Украине сегодня: разбиты электроподстанции в трех областях

Вооруженные силы России во вторник нанесли удары беспилотниками по трем объектам энергетики на Украине, а также судну с грузом для ВСУ в Черном море. Об этом... РИА Новости Крым, 24.11.2026

2026-11-24T17:59

2026-11-24T17:59

2026-11-24T18:03

украина

удары по украине

винницкая область

винница

черниговская область

ровенская область

энергосистема украины

вооруженные силы россии

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России во вторник нанесли удары беспилотниками по трем объектам энергетики на Украине, а также судну с грузом для ВСУ в Черном море. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в акватории Черного моря юго-западнее Одессы поражен сухогруз, доставлявший грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.В ночь на вторник ВС РФ нанесли удары по электроподстанции 110 кВ в Прилуках Черниговской области и сухогрузу юго-западнее Одессы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России поразили локомотив и сухогруз ВСУ на Украине Российские военные ударили по портам и железной дороге на УкраинеДвижение метро через Южный мост в Киеве остановлено до конца года

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винницкая область

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ровенская область

черное море

одесса

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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