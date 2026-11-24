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Удары по Украине сегодня: разбиты электроподстанции в трех областях
Удары по Украине сегодня: разбиты электроподстанции в трех областях - РИА Новости Крым, 24.11.2026
Удары по Украине сегодня: разбиты электроподстанции в трех областях
Вооруженные силы России во вторник нанесли удары беспилотниками по трем объектам энергетики на Украине, а также судну с грузом для ВСУ в Черном море. Об этом... РИА Новости Крым, 24.11.2026
2026-11-24T17:59
2026-11-24T17:59
2026-11-24T18:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России во вторник нанесли удары беспилотниками по трем объектам энергетики на Украине, а также судну с грузом для ВСУ в Черном море. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в акватории Черного моря юго-западнее Одессы поражен сухогруз, доставлявший грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.В ночь на вторник ВС РФ нанесли удары по электроподстанции 110 кВ в Прилуках Черниговской области и сухогрузу юго-западнее Одессы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России поразили локомотив и сухогруз ВСУ на Украине Российские военные ударили по портам и железной дороге на УкраинеДвижение метро через Южный мост в Киеве остановлено до конца года
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Удары по Украине сегодня: разбиты электроподстанции в трех областях
На Украине разбиты объекты энергетики в Виннице, Черниговской и Ровенской областях
17:59 24.11.2026 (обновлено: 18:03 24.11.2026)