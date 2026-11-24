https://crimea.ria.ru/20261124/uchite-istoriyu-zakharova-otvetila-glave-mid-germanii-na-slova-o-kryme-1161341661.html

"Учите историю": Захарова ответила главе МИД Германии на слова о Крыме

"Учите историю": Захарова ответила главе МИД Германии на слова о Крыме - РИА Новости Крым, 24.11.2026

"Учите историю": Захарова ответила главе МИД Германии на слова о Крыме

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала главе МИД Германии Йоханну Вадефулю учить историю, право и закон Божий в ответ на его словам о... РИА Новости Крым, 24.11.2026

2026-11-24T14:45

2026-11-24T14:45

2026-11-24T14:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала главе МИД Германии Йоханну Вадефулю учить историю, право и закон Божий в ответ на его словам о Крыме и Донбассе.Ранее Вадефуль заявил, что если президент РФ Владимир Путин "хочет возвращения к 1997 году (до начала расширения НАТО на Восток – ред.) – пусть отдает Крым и Донбасс".Как отметила Захарова, Крым и Донбасс – это не "очищенные от людей земли" в традиционном западном понимании, а люди, населяющие их, любящие свою Родину, не предающие своих предков и сохраняющие для будущих поколений заветы истинных ценностей. Именно население этих регионов приняло решение о своей судьбе и судьбе своей земли, подчеркнула официальный представитель МИД РФ.Она добавила, что украинские неонацисты, курируемые в том числе Германией, хотели "очистить" Крым и Донбасс от коренного населения и переписать историю. И жители этих регионов сделали свой выбор о воссоединении с Россией самым демократическим и законным путем – на референдуме, подчеркнула дипломат и указала, что никто из жителей стран НАТО никогда не голосовал за расширение альянса на восток.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Со своей стороны руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Признают ли Крым частью России после окончания СВОВоссоединение новых регионов с РФ стало символом борьбы русских людей за свободу - ПутинЛавров указал на двойные стандарты ООН в отношении Крыма

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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