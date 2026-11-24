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Участникам СВО хотят облегчить процедуру банкротства
Участникам СВО хотят облегчить процедуру банкротства - РИА Новости Крым, 24.11.2026
Участникам СВО хотят облегчить процедуру банкротства
Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект об особенностях банкротства граждан, заключивших контракт для участия в специальной военной операции... РИА Новости Крым, 24.11.2026
2026-11-24T17:01
2026-11-24T17:01
2026-11-24T17:01
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помощь бойцам сво
банкротство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект об особенностях банкротства граждан, заключивших контракт для участия в специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.Уточняется, что совокупный размер требований кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей не должен превышать 10 миллионов рублей.Как подчеркнули в Госдуме, законопроект направлен на создание дополнительных мер поддержки участников СВО. Предполагается, что в случае окончательного принятия, закон вступит в силу со дня его официального опубликования.Ранее сообщалось, что социальная поддержка ветеранов СВО будет усилена в 2027 году. На сегодняшний день в Республике Крым действует большое количество различных мер поддержки ветеранов специальной военной операции, причем некоторые из них стали первыми в стране и послужили примером для других субъектов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Комплексная реабилитация: какие программы для бойцов СВО есть в КрымуВ Крыму еще 70 ветеранов СВО и их семьи изучили основы бизнесаОт адаптивного спорта до арт-терапии: в 2026 году 111 бойцов СВО с инвалидностью прошли реабилитацию в Крыму
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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государственная дума рф, помощь бойцам сво, банкротство , новости, россия
Участникам СВО хотят облегчить процедуру банкротства
Заключившим контракт на участие в СВО россиянам могут облегчить процедуру банкротства
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект об особенностях банкротства граждан, заключивших контракт для участия в специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.
"В соответствии с документом, устанавливаются особенности банкротства участников СВО, предусматривающие возможность завершения процедуры банкротства и освобождения от долгов граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ сроком на один год и более для выполнения задач СВО", - говорится в сообщении.
Уточняется, что совокупный размер требований кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей не должен превышать 10 миллионов рублей.
Как подчеркнули в Госдуме, законопроект направлен на создание дополнительных мер поддержки участников СВО. Предполагается, что в случае окончательного принятия, закон вступит в силу со дня его официального опубликования.
Ранее сообщалось, что социальная поддержка ветеранов СВО будет усилена
в 2027 году. На сегодняшний день в Республике Крым действует большое количество различных мер поддержки ветеранов специальной военной операции, причем некоторые из них стали первыми в стране и послужили примером для других субъектов.
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