https://crimea.ria.ru/20261124/uchastnikam-svo-khotyat-oblegchit-protseduru-bankrotstva-1161345309.html

Участникам СВО хотят облегчить процедуру банкротства

Участникам СВО хотят облегчить процедуру банкротства - РИА Новости Крым, 24.11.2026

Участникам СВО хотят облегчить процедуру банкротства

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект об особенностях банкротства граждан, заключивших контракт для участия в специальной военной операции... РИА Новости Крым, 24.11.2026

2026-11-24T17:01

2026-11-24T17:01

2026-11-24T17:01

государственная дума рф

помощь бойцам сво

банкротство

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект об особенностях банкротства граждан, заключивших контракт для участия в специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.Уточняется, что совокупный размер требований кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей не должен превышать 10 миллионов рублей.Как подчеркнули в Госдуме, законопроект направлен на создание дополнительных мер поддержки участников СВО. Предполагается, что в случае окончательного принятия, закон вступит в силу со дня его официального опубликования.Ранее сообщалось, что социальная поддержка ветеранов СВО будет усилена в 2027 году. На сегодняшний день в Республике Крым действует большое количество различных мер поддержки ветеранов специальной военной операции, причем некоторые из них стали первыми в стране и послужили примером для других субъектов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Комплексная реабилитация: какие программы для бойцов СВО есть в КрымуВ Крыму еще 70 ветеранов СВО и их семьи изучили основы бизнесаОт адаптивного спорта до арт-терапии: в 2026 году 111 бойцов СВО с инвалидностью прошли реабилитацию в Крыму

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, помощь бойцам сво, банкротство , новости, россия