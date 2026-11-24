https://crimea.ria.ru/20261124/tseny-na-benzin-v-rossii-stabilizirovalis-posle-pikovykh-skachkov--putin-1161351632.html

Цены на бензин в России стабилизировались после пиковых скачков – Путин

Цены на бензин в России стабилизировались после пиковых скачков – Путин - РИА Новости Крым, 24.11.2026

Цены на бензин в России стабилизировались после пиковых скачков – Путин

Цены на бензин в большинстве регионов России стабилизировались после пиковых значений начала октября. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по... РИА Новости Крым, 24.11.2026

2026-11-24T19:11

2026-11-24T19:11

2026-11-24T19:11

топливо

владимир путин (политик)

россия

бензин

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя — РИА Новости Крым. Цены на бензин в большинстве регионов России стабилизировались после пиковых значений начала октября. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию энергетического комплекса. "Скорректированы биржевые нормативы для продаж бензина и дизеля. Мы сохранили стабильность внутреннего рынка, топливного рынка, наладили в целом устойчивое снабжение экономики и обеспечили потребности граждан, бизнеса. После пиковых значений начала октября цены на бензин в большинстве регионов страны в целом стабилизировались", — сказал президент. При этом, по его словам, текущая ситуация на рынке нефтепродуктов остается непростой."В этой связи обращаю внимание коллег: нужно и дальше оперативно реагировать на соотношение спроса и предложения топлива на всей территории России", — подчеркнул российский лидер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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топливо, владимир путин (политик), россия, бензин, новости