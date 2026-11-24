https://crimea.ria.ru/20261124/tri-shkoly-simferopolya-i-prigoroda-zakryty-na-karantin-po-pnevmonii-1161343856.html
Три школы Симферополя и пригорода закрыты на карантин по пневмонии
Три школы Симферополя и пригорода закрыты на карантин по пневмонии - РИА Новости Крым, 24.11.2026
Три школы Симферополя и пригорода закрыты на карантин по пневмонии
Три школы в Крыму закрыли на карантин из-за выявления случаев пневмонии. Из-за ОРВИ закрыты 24 класса в школах и 12 групп в детсадах Крыма, сообщили РИА Новости РИА Новости Крым, 24.11.2026
2026-11-24T15:36
2026-11-24T15:36
2026-11-24T16:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Три школы в Крыму закрыли на карантин из-за выявления случаев пневмонии. Из-за ОРВИ закрыты 24 класса в школах и 12 групп в детсадах Крыма, сообщили РИА Новости Крым в республиканском министерстве образования, науки и молодежи.По данным министерства, на дистанционное обучение переведены 2 948 учащихся этих школ.Кроме того, из-за роста заболеваемости ОРВИ закрыты 24 класса в 12-ти школах Симферополя, Евпатории, Бахчисарайского, Красногвардейского, Ленинского, Первомайского, Белогорского и Симферопольского районов.Ранее сообщалось, что в ноябре в Крыму наблюдается незначительный рост внебольничных пневмоний. Однако эпидпорог не превышает средний многолетний уровень.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При входе в детсады у детей и взрослых будут измерять температуруПочти половина жителей Крыма и Севастополя привита от гриппаКрымчане могут успеть сделать прививку от гриппа до 1 декабря
https://crimea.ria.ru/20261120/v-krymu-ozhidayutsya-dve-volny-zabolevaemosti-grippom-i-orvi-1161232107.html
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Три школы Симферополя и пригорода закрыты на карантин по пневмонии
В Симферополе и Симферопольском районе три школы закрыли на карантин по пневмонии
15:36 24.11.2026 (обновлено: 16:25 24.11.2026)