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Шторм в Крыму усилился: на ЮБК ожидаются трехметровые волны
Шторм в Крыму усилился: на ЮБК ожидаются трехметровые волны - РИА Новости Крым, 24.11.2026
Шторм в Крыму усилился: на ЮБК ожидаются трехметровые волны
Во вторник, 24 ноября, ветер на побережье Крыма усилится до 20-25 м/с. Высота волн будет достигать трех метров, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе... РИА Новости Крым, 24.11.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник, 24 ноября, ветер на побережье Крыма усилится до 20-25 м/с. Высота волн будет достигать трех метров, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Ялты.Жителей и гостей Крыма призывают воздержаться от выхода в море, не спускаться на нижние набережные и берегоукрепительные сооружения, не парковаться под деревьями и конструкциями.По информации врио главы администрации Ялты Светланы Шевченко, в результате сильного ветра и ливней в муниципалитете повалены деревья."Из-за переувлажнения почвы и сильного ветра вновь теряем деревья: в Алупке на Севастопольском шоссе; на улице Красноармейской, 19, а также в скверах Батурина и Данилевского в Ялте", - написала в своем канале в МАКС Шевченко.Все маршруты национального парка "Крымский" закрыты для посещения из-за штормового ветра и дождя.На Ангарском перевале идет снег, потенциально опасные участки дорог обрабатывают профильные службы.По Крыму и Севастополю объявлено экстренное предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Ангарском перевале в Крыму сильный ветер и снегВ Керчи 24 ноября могут ограничить работу паромной переправыСильный порывистый ветер и дождь ожидаются в Севастополе
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ялта, юбк, новости крыма, крым, шторм, штормовое предупреждение
Шторм в Крыму усилился: на ЮБК ожидаются трехметровые волны
На Южном берегу Крыма 24 ноября ожидаются трехметровые волны
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник, 24 ноября, ветер на побережье Крыма усилится до 20-25 м/с. Высота волн будет достигать трех метров, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Ялты.
"На побережье Черного, Азовского морей и Керченского пролива 24 ноября ожидается северо-западный ветер 15-20 м/с, высота волн 1,5-2,5 метра… По району мыс Форос – мыс Меганом ожидается северо-западный ветер 20-25 м/с, высота волн 2-3 метра", - говорится в сообщении.
Жителей и гостей Крыма призывают воздержаться от выхода в море, не спускаться на нижние набережные и берегоукрепительные сооружения, не парковаться под деревьями и конструкциями.
По информации врио главы администрации Ялты Светланы Шевченко, в результате сильного ветра и ливней в муниципалитете повалены деревья.
"Из-за переувлажнения почвы и сильного ветра вновь теряем деревья: в Алупке на Севастопольском шоссе; на улице Красноармейской, 19, а также в скверах Батурина и Данилевского в Ялте", - написала в своем канале в МАКС Шевченко.
Все маршруты национального парка "Крымский" закрыты
для посещения из-за штормового ветра и дождя.
На Ангарском перевале идет
снег, потенциально опасные участки дорог обрабатывают профильные службы.
По Крыму
и Севастополю
объявлено экстренное предупреждение.
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