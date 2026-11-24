https://crimea.ria.ru/20261124/shtorm-v-krymu-usililsya-na-yubk-ozhidayutsya-trekhmetrovye-volny-1161339711.html

Шторм в Крыму усилился: на ЮБК ожидаются трехметровые волны

Шторм в Крыму усилился: на ЮБК ожидаются трехметровые волны - РИА Новости Крым, 24.11.2026

Шторм в Крыму усилился: на ЮБК ожидаются трехметровые волны

Во вторник, 24 ноября, ветер на побережье Крыма усилится до 20-25 м/с. Высота волн будет достигать трех метров, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе... РИА Новости Крым, 24.11.2026

2026-11-24T14:15

2026-11-24T14:15

2026-11-24T14:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник, 24 ноября, ветер на побережье Крыма усилится до 20-25 м/с. Высота волн будет достигать трех метров, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Ялты.Жителей и гостей Крыма призывают воздержаться от выхода в море, не спускаться на нижние набережные и берегоукрепительные сооружения, не парковаться под деревьями и конструкциями.По информации врио главы администрации Ялты Светланы Шевченко, в результате сильного ветра и ливней в муниципалитете повалены деревья."Из-за переувлажнения почвы и сильного ветра вновь теряем деревья: в Алупке на Севастопольском шоссе; на улице Красноармейской, 19, а также в скверах Батурина и Данилевского в Ялте", - написала в своем канале в МАКС Шевченко.Все маршруты национального парка "Крымский" закрыты для посещения из-за штормового ветра и дождя.На Ангарском перевале идет снег, потенциально опасные участки дорог обрабатывают профильные службы.По Крыму и Севастополю объявлено экстренное предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Ангарском перевале в Крыму сильный ветер и снегВ Керчи 24 ноября могут ограничить работу паромной переправыСильный порывистый ветер и дождь ожидаются в Севастополе

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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