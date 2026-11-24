https://crimea.ria.ru/20261124/putin-nazval-glavnuyu-zadachu-na-toplivnom-rynke-rossii-1161352861.html

Путин назвал главную задачу на топливном рынке России

Путин назвал главную задачу на топливном рынке России - РИА Новости Крым, 24.11.2026

Путин назвал главную задачу на топливном рынке России

Главная задача на отечественном топливном рынке — обеспечить стабильность поставок и гарантировать надежное снабжение топливом городов, поселков, граждан и... РИА Новости Крым, 24.11.2026

2026-11-24T19:35

2026-11-24T19:35

2026-11-24T19:41

владимир путин (политик)

россия

топливо

новости

бензин

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя — РИА Новости Крым. Главная задача на отечественном топливном рынке — обеспечить стабильность поставок и гарантировать надежное снабжение топливом городов, поселков, граждан и компаний. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Комиссии по развитию топливно-энергетического комплекса.Президент отметил, что в текущем году вместе с руководителями энергетических компаний, федеральным правительством и властями регионов удалось договориться увеличить производство топлива, сформировать его резервы и перестроить логистические цепочки.Он также напомнил, что для стабилизации ситуации в России был ограничен экспорт бензина, авиакеросина, а также дизельного топлива, за исключением его частичных поставок на мировые рынки."Напомню и о других принятых решениях, а именно — был ограничен экспорт бензина и авиакеросина, а также дизельного топлива, за исключением его частичных поставок на мировые рынки, о чем мы договорились с президентом Соединенных Штатов Америки. Введен механизм импортного демпфера, скорректированы биржевые нормативы для продаж бензина и дизеля", — отметил Путин.Принятые меры, по словам президента, позволили сохранить стабильность внутреннего топливного рынка, наладить в целом устойчивое снабжение экономики и обеспечить потребности граждан и бизнеса. Ранее российский лидер отметил, что цены на бензин в большинстве регионов России стабилизировались после пиковых значений начала октября. При этом, по его словам, текущая ситуация на рынке нефтепродуктов остается непростой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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владимир путин (политик), россия, топливо, новости, бензин, общество