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Поразит своим размером: к Земле максимально приблизится Бобровая Луна
Поразит своим размером: к Земле максимально приблизится Бобровая Луна - РИА Новости Крым, 24.11.2026
Поразит своим размером: к Земле максимально приблизится Бобровая Луна
В ночь на 25 ноября россияне смогут наблюдать редкое астрономическое явление – Бобровое суперлуние, когда Луна приблизится к Земле почти на минимально возможное РИА Новости Крым, 24.11.2026
2026-11-24T13:22
2026-11-24T13:22
2026-11-24T13:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В ночь на 25 ноября россияне смогут наблюдать редкое астрономическое явление – Бобровое суперлуние, когда Луна приблизится к Земле почти на минимально возможное расстояние. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.Как отмечают ученые, Луна сегодня будет по площади примерно на 15% больше средней и почти на треть больше минимальной в году, которая обычно наблюдается в мае-июне.Полная Луна не будет "прятаться" за деревьями и домами, как это бывает летом, а "повиснет" на огромной высоте, поражая своим размером и красотой, добавили специалисты.Североамериканские индейцы издавна называли ноябрьское суперлуние Бобровой Луной, поскольку в ноябре бобры особенно активно строят и укрепляют плотины и хатки перед зимой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вековой максимум: ученые ждут больших взрывов на Солнце после затишьяНормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карликаУгроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероид
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новости, институт солнечно-земной физики, лаборатория солнечной астрономии ики ран, космос, луна, суперлуние, астрономия, россия
Поразит своим размером: к Земле максимально приблизится Бобровая Луна
К Земле максимально приблизится редкая Бобровая Луна в ночь на 25 ноября
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В ночь на 25 ноября россияне смогут наблюдать редкое астрономическое явление – Бобровое суперлуние, когда Луна приблизится к Земле почти на минимально возможное расстояние. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
"Полная Луна, которая последние месяцы постоянно приближалась к Земле, сблизилась наконец-то с планетой на расстояние около 360 тысяч километров – близкое к минимально возможной цифре в 356–357 тысяч километров. В ночь с 24 на 25 ноября предстоит первое из трех последовательных суперлуний – ноябрьского, декабрьского и январского", – говорится в сообщении.
Как отмечают ученые, Луна сегодня будет по площади примерно на 15% больше средней и почти на треть больше минимальной в году, которая обычно наблюдается в мае-июне.
Полная Луна не будет "прятаться" за деревьями и домами, как это бывает летом, а "повиснет" на огромной высоте, поражая своим размером и красотой, добавили специалисты.
Североамериканские индейцы издавна называли ноябрьское суперлуние Бобровой Луной, поскольку в ноябре бобры особенно активно строят и укрепляют плотины и хатки перед зимой.
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