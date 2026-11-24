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Из Крыма на Кубань и обратно: что нужно знать пассажирам и грузоперевозчикам

Из Крыма на Кубань и обратно: что нужно знать пассажирам и грузоперевозчикам - РИА Новости Крым, 24.11.2026

Из Крыма на Кубань и обратно: что нужно знать пассажирам и грузоперевозчикам

В связи с временным ограничением движения транспорта по автомобильной части Крымского моста Минтранс России подготовил инструкции по организации перевозок... РИА Новости Крым, 24.11.2026

2026-11-24T16:33

2026-11-24T16:33

2026-11-24T16:51

крым

поезд

поезд "таврия"

логистика

грузоперевозки

транспорт

крымский мост

минтранс россии

керченская паромная переправа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В связи с временным ограничением движения транспорта по автомобильной части Крымского моста Минтранс России подготовил инструкции по организации перевозок пассажиров между Краснодарским краем и Крымом.Как отметили в ведомстве, движение пассажирских поездов по железнодорожной части Крымского моста осуществляется в полном объеме. Пассажирские перевозки в Крым и обратно поездами "Таврия" обеспечивает компания "Гранд Сервис Экспресс". Актуальное расписание поездов, а также покупка билетов доступны на официальном сайте перевозчика.В настоящее время поезда "Таврия" начинают и завершают свои маршруты в Крыму на станции Керчь-Южная Новый парк. От Керчи и далее по территории Крыма и в Севастополь, а также в обратном направлении для пассажиров организована перевозка автобусами, расписание которых синхронизировано с прибытием и отправлением поездов.Например, если в вашем билете указана станция Керчь, а вам необходимо доехать до Симферополя, Севастополя, Владиславовки или Семи Колодезей, необходимо приобрести талон на автобус. Это можно сделать на сайте, в железнодорожной кассе Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК) или непосредственно в поезде. По маршрутам Анапа – Керчь и Тамань – Керчь курсируют электрички. Актуальное расписание движения электричек и покупка билетов доступны на сайте ЮППК.Горячие линии для пассажировДля пассажиров функционируют горячие линии различных ведомств, где можно получить интересующую информацию"Гранд Сервис Экспресс": +7 (800) 775-54-53; +7 (800) 100-54-53.Южная пригородная пассажирская компания: 8-800-506-00-20; 8 (978) 978-39-39.Ситуационно-информационный центр Минтранса России: +7 (495) 249-03-03.Перевозка грузовВ ведомстве указали, что грузовое сообщение между Краснодарским краем и Крымом осуществляется в прежнем объеме, в том числе с использованием железнодорожной составляющей Крымского моста, а также Керченской паромной переправы.Перевозка приоритетных грузов и товаров первой необходимости осуществляется в штатном режиме через паромную переправу.Для перевозки груза через автомобильную паромную переправу необходимо обратиться в минтранс Крыма или в профильный департамент правительства Севастополя, получить допуск к перевозке, дождаться включения транспортного средства в список, зарегистрироваться на накопительной площадке с одной из сторон и следовать указаниям диспетчера.Накопитель для автомобилей при отправке в сторону Крыма расположен в поселке Ильич, в направлении Краснодарского края используется накопитель "Крым-2" в Керчи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переправлять паромами из Крыма на материк будут только машины приезжихТрасса Р-280 "Новороссия" в Крым и из Крыма: что нужно знать автомобилистам Крымский мост: с 24 ноября запустят две дополнительные электрички

крым

крымский мост

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