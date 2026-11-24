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Из Крыма на Кубань и обратно: что нужно знать пассажирам и грузоперевозчикам
Из Крыма на Кубань и обратно: что нужно знать пассажирам и грузоперевозчикам - РИА Новости Крым, 24.11.2026
Из Крыма на Кубань и обратно: что нужно знать пассажирам и грузоперевозчикам
В связи с временным ограничением движения транспорта по автомобильной части Крымского моста Минтранс России подготовил инструкции по организации перевозок... РИА Новости Крым, 24.11.2026
2026-11-24T16:33
2026-11-24T16:33
2026-11-24T16:51
крым
поезд
поезд "таврия"
логистика
грузоперевозки
транспорт
крымский мост
минтранс россии
керченская паромная переправа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В связи с временным ограничением движения транспорта по автомобильной части Крымского моста Минтранс России подготовил инструкции по организации перевозок пассажиров между Краснодарским краем и Крымом.Как отметили в ведомстве, движение пассажирских поездов по железнодорожной части Крымского моста осуществляется в полном объеме. Пассажирские перевозки в Крым и обратно поездами "Таврия" обеспечивает компания "Гранд Сервис Экспресс". Актуальное расписание поездов, а также покупка билетов доступны на официальном сайте перевозчика.В настоящее время поезда "Таврия" начинают и завершают свои маршруты в Крыму на станции Керчь-Южная Новый парк. От Керчи и далее по территории Крыма и в Севастополь, а также в обратном направлении для пассажиров организована перевозка автобусами, расписание которых синхронизировано с прибытием и отправлением поездов.Например, если в вашем билете указана станция Керчь, а вам необходимо доехать до Симферополя, Севастополя, Владиславовки или Семи Колодезей, необходимо приобрести талон на автобус. Это можно сделать на сайте, в железнодорожной кассе Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК) или непосредственно в поезде. По маршрутам Анапа – Керчь и Тамань – Керчь курсируют электрички. Актуальное расписание движения электричек и покупка билетов доступны на сайте ЮППК.Горячие линии для пассажировДля пассажиров функционируют горячие линии различных ведомств, где можно получить интересующую информацию"Гранд Сервис Экспресс": +7 (800) 775-54-53; +7 (800) 100-54-53.Южная пригородная пассажирская компания: 8-800-506-00-20; 8 (978) 978-39-39.Ситуационно-информационный центр Минтранса России: +7 (495) 249-03-03.Перевозка грузовВ ведомстве указали, что грузовое сообщение между Краснодарским краем и Крымом осуществляется в прежнем объеме, в том числе с использованием железнодорожной составляющей Крымского моста, а также Керченской паромной переправы.Перевозка приоритетных грузов и товаров первой необходимости осуществляется в штатном режиме через паромную переправу.Для перевозки груза через автомобильную паромную переправу необходимо обратиться в минтранс Крыма или в профильный департамент правительства Севастополя, получить допуск к перевозке, дождаться включения транспортного средства в список, зарегистрироваться на накопительной площадке с одной из сторон и следовать указаниям диспетчера.Накопитель для автомобилей при отправке в сторону Крыма расположен в поселке Ильич, в направлении Краснодарского края используется накопитель "Крым-2" в Керчи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переправлять паромами из Крыма на материк будут только машины приезжихТрасса Р-280 "Новороссия" в Крым и из Крыма: что нужно знать автомобилистам Крымский мост: с 24 ноября запустят две дополнительные электрички
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крым, поезд, поезд "таврия", логистика, грузоперевозки, транспорт, крымский мост, минтранс россии, керченская паромная переправа, новости крыма, гранд сервис экспресс, юппк "южная пригородная пассажирская компания"
Из Крыма на Кубань и обратно: что нужно знать пассажирам и грузоперевозчикам
Транспортное и грузовое сообщение между Крымом и Кубанью – что нужно знать
16:33 24.11.2026 (обновлено: 16:51 24.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В связи с временным ограничением движения транспорта по автомобильной части Крымского моста Минтранс России подготовил инструкции по организации перевозок пассажиров между Краснодарским краем и Крымом.
Как отметили в ведомстве, движение пассажирских поездов по железнодорожной части Крымского моста осуществляется в полном объеме. Пассажирские перевозки в Крым и обратно поездами "Таврия" обеспечивает компания "Гранд Сервис Экспресс". Актуальное расписание поездов, а также покупка билетов доступны на официальном сайте перевозчика.
В настоящее время поезда "Таврия" начинают и завершают свои маршруты в Крыму на станции Керчь-Южная Новый парк. От Керчи и далее по территории Крыма и в Севастополь, а также в обратном направлении для пассажиров организована перевозка автобусами, расписание которых синхронизировано с прибытием и отправлением поездов.
Например, если в вашем билете указана станция Керчь, а вам необходимо доехать до Симферополя, Севастополя, Владиславовки или Семи Колодезей, необходимо приобрести талон на автобус. Это можно сделать на сайте, в железнодорожной кассе Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК) или непосредственно в поезде.
Если в билете конечной или начальной станцией маршрута указаны Симферополь, Владиславовка, Семь Колодезей или Севастополь, отдельный талон на автобус до этих станций покупать не нужно. В этом случае вас посадят в автобус по железнодорожному билету.
По маршрутам Анапа – Керчь и Тамань – Керчь курсируют электрички. Актуальное расписание движения электричек и покупка билетов доступны на сайте ЮППК.
"Помимо этого, можно доехать поездом Федеральной пассажирской компании до города, из которого доступна перевозка поездами "Таврия", и далее воспользоваться пригородным поездом и автобусом. Аналогично можно добраться из вашего города до Анапы, пересесть на пригородный поезд ЮППК Анапа – Керчь, и далее на автобус до места назначения в Крыму", - рассказали в Минтрансе.
Горячие линии для пассажиров
Для пассажиров функционируют горячие линии различных ведомств, где можно получить интересующую информацию
"Гранд Сервис Экспресс": +7 (800) 775-54-53; +7 (800) 100-54-53.
Южная пригородная пассажирская компания: 8-800-506-00-20; 8 (978) 978-39-39.
Ситуационно-информационный центр Минтранса России: +7 (495) 249-03-03.
Перевозка грузов
В ведомстве указали, что грузовое сообщение между Краснодарским краем и Крымом осуществляется в прежнем объеме, в том числе с использованием железнодорожной составляющей Крымского моста, а также Керченской паромной переправы.
Перевозка приоритетных грузов и товаров первой необходимости осуществляется в штатном режиме через паромную переправу.
Для перевозки груза через автомобильную паромную переправу необходимо обратиться в минтранс Крыма или в профильный департамент правительства Севастополя, получить допуск к перевозке, дождаться включения транспортного средства в список, зарегистрироваться на накопительной площадке с одной из сторон и следовать указаниям диспетчера.
Накопитель для автомобилей при отправке в сторону Крыма расположен в поселке Ильич, в направлении Краснодарского края используется накопитель "Крым-2" в Керчи.
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