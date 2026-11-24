https://crimea.ria.ru/20261124/perepravlyat-paromami-iz-kryma-na-materik-budut-tolko-mashiny-priezzhikh-1161342896.html

Переправлять паромами из Крыма на материк будут только машины приезжих

Переправлять паромами из Крыма на материк будут только машины приезжих - РИА Новости Крым, 24.11.2026

Переправлять паромами из Крыма на материк будут только машины приезжих

Воспользоваться возможностью переправы автотранспорта через Керченский пролив на паромах могут только гости полуострова. Об этом заявил советник Главы Крыма... РИА Новости Крым, 24.11.2026

2026-11-24T15:20

2026-11-24T15:20

2026-11-24T15:20

керченская паромная переправа

логистика

транспорт

олег крючков

крым

новости крыма

атаки всу на крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Воспользоваться возможностью переправы автотранспорта через Керченский пролив на паромах могут только гости полуострова. Об этом заявил советник Главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.Ранее во вторник, 24 ноября, стало известно, что для владельцев легковых автомобилей, которые хотят перевезти транспортное средство на пароме через Керченский пролив, в Крыму организована подача заявок. При этом отмечалось, что заявка действует разово и только в одном направлении: Крым – Тамань или Тамань – Крым.Он подчеркнул, что гостям Крыма будет оказана логистическая помощь министерством транспорта республики.Ранее сообщалось о запуске между портами Крым и Кавказ пассажирских катеров. Переправа для людей бесплатная. Маршрут организован после временной остановки движения по Крымскому мосту.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобусные рейсы через Крымский мост из Севастополя возобновляютсяГде узнать о бесплатных катерах из Крыма в порт Кавказ — и куда не смотреть?Запуск катеров из Крыма в Тамань приостановили из-за непогоды

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, логистика, транспорт, олег крючков, крым, новости крыма, атаки всу на крымский мост