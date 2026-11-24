https://crimea.ria.ru/20261124/otklyuchenie-sveta-v-krymu-kak-budut-rabotat-trolleybusy-v-simferopole-1161344793.html
Отключение света в Крыму: как будут работать троллейбусы в Симферополе
Отключение света в Крыму: как будут работать троллейбусы в Симферополе - РИА Новости Крым, 24.11.2026
Отключение света в Крыму: как будут работать троллейбусы в Симферополе
В Симферополе на период отключения электроэнергии городские троллейбусы на маршрутах заменят автобусами. Об этом сообщила администрация крымской столицы в своем РИА Новости Крым, 24.11.2026
2026-11-24T15:51
2026-11-24T15:51
2026-11-24T15:51
симферополь
отключение электроэнергии в крыму
новости крыма
крым
общественный транспорт
троллейбус
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/110166/51/1101665114_0:10:800:460_1920x0_80_0_0_a80ef1d736b937af948de61f42470329.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе на период отключения электроэнергии городские троллейбусы на маршрутах заменят автобусами. Об этом сообщила администрация крымской столицы в своем канале в МАКС.Ранее во вторник, 24 ноября, глава Крыма Сергей Аксенов проинформировал, что в Крыму с 25 ноября будет ограничена подача электроэнергии на 30% на период не более 10 дней с 08:00 до 21:00. Пик отключений прогнозируется в период с 12:00 до 15:00. По словам Аксенова, конкретных графиков подачи электроэнергии нет, распределение по муниципальным образованиям будет равномерным. Социальные объекты, а также объекты тепло- и водоснабжения будут работать в штатном режиме.В администрации уточнили, что оперативная информация по изменениям в работе общественного транспорта будет размещена в чате "Маршрутная сеть".Ранее сообщалось о назначении дополнительных рейсов на автобусный маршрут №426-08 Симферополь – Алушта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Между Симферополем и Алуштой запустят социальный автобусный маршрутВ Крыму сформировали парк резервных автобусовНовости Крыма: как будут работать котельные Симферополя при отключениях света
симферополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/110166/51/1101665114_89:0:800:533_1920x0_80_0_0_b6e88c34e05781ce350fce01ab133fd6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, отключение электроэнергии в крыму, новости крыма, крым, общественный транспорт, троллейбус
Отключение света в Крыму: как будут работать троллейбусы в Симферополе
В Симферополе на период отключений света троллейбусы на маршрутах заменят автобусами