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Отключение света в Крыму: как будут работать троллейбусы в Симферополе

Отключение света в Крыму: как будут работать троллейбусы в Симферополе - РИА Новости Крым, 24.11.2026

Отключение света в Крыму: как будут работать троллейбусы в Симферополе

В Симферополе на период отключения электроэнергии городские троллейбусы на маршрутах заменят автобусами. Об этом сообщила администрация крымской столицы в своем РИА Новости Крым, 24.11.2026

2026-11-24T15:51

2026-11-24T15:51

2026-11-24T15:51

симферополь

отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе на период отключения электроэнергии городские троллейбусы на маршрутах заменят автобусами. Об этом сообщила администрация крымской столицы в своем канале в МАКС.Ранее во вторник, 24 ноября, глава Крыма Сергей Аксенов проинформировал, что в Крыму с 25 ноября будет ограничена подача электроэнергии на 30% на период не более 10 дней с 08:00 до 21:00. Пик отключений прогнозируется в период с 12:00 до 15:00. По словам Аксенова, конкретных графиков подачи электроэнергии нет, распределение по муниципальным образованиям будет равномерным. Социальные объекты, а также объекты тепло- и водоснабжения будут работать в штатном режиме.В администрации уточнили, что оперативная информация по изменениям в работе общественного транспорта будет размещена в чате "Маршрутная сеть".Ранее сообщалось о назначении дополнительных рейсов на автобусный маршрут №426-08 Симферополь – Алушта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Между Симферополем и Алуштой запустят социальный автобусный маршрутВ Крыму сформировали парк резервных автобусовНовости Крыма: как будут работать котельные Симферополя при отключениях света

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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