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Основатель группы "Ляпис Трубецкой" объявлен в розыск в России
Основатель группы "Ляпис Трубецкой" объявлен в розыск в России - РИА Новости Крым, 24.11.2026
Основатель группы "Ляпис Трубецкой" объявлен в розыск в России
Основатель группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок объявлен в розыск по уголовной статье. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МВД России. РИА Новости Крым, 24.11.2026
2026-11-24T18:43
2026-11-24T18:43
2026-11-24T18:43
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
россия
уголовный кодекс
розыск
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Основатель группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок объявлен в розыск по уголовной статье. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МВД России. По какой именно статье разыскивают музыканта, не уточняется.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), россия, уголовный кодекс, розыск, новости
Основатель группы "Ляпис Трубецкой" объявлен в розыск в России
Основатель группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок объявлен в розыск по уголовной статье