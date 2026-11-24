https://crimea.ria.ru/20261124/osnovatel-gruppy-lyapis-trubetskoy-obyavlen-v-rozysk-v-rossii-1161351275.html

Основатель группы "Ляпис Трубецкой" объявлен в розыск в России

Основатель группы "Ляпис Трубецкой" объявлен в розыск в России - РИА Новости Крым, 24.11.2026

Основатель группы "Ляпис Трубецкой" объявлен в розыск в России

Основатель группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок объявлен в розыск по уголовной статье. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МВД России. РИА Новости Крым, 24.11.2026

2026-11-24T18:43

2026-11-24T18:43

2026-11-24T18:43

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

россия

уголовный кодекс

розыск

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Основатель группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок объявлен в розыск по уголовной статье. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МВД России. По какой именно статье разыскивают музыканта, не уточняется.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), россия, уголовный кодекс, розыск, новости