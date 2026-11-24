https://crimea.ria.ru/20261124/ogranichenie-eksporta-rossiyskikh-energonositeley-bet-po-evrope--putin--1161352149.html

Ограничение экспорта российских энергоносителей бьет по Европе – Путин

Ограничение экспорта российских энергоносителей бьет по Европе – Путин - РИА Новости Крым, 24.11.2026

Ограничение экспорта российских энергоносителей бьет по Европе – Путин

Попытки ограничить экспорт российских энергоносителей в Европу имеют серьезные последствия для самих европейцев. Об этом заявил президент России Владимир Путин... РИА Новости Крым, 24.11.2026

2026-11-24T19:31

2026-11-24T19:31

2026-11-24T19:31

владимир путин (политик)

россия

европа

энергоресурсы

в мире

новости

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/03/07/1122604604_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_446d65c8700765d7679817a0c9f99698.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя — РИА Новости Крым. Попытки ограничить экспорт российских энергоносителей в Европу имеют серьезные последствия для самих европейцев. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседания Комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.Президент подчеркнул, что Россия никогда никому ничего не ограничивала.Как ранее отмечал глава государства, у России огромные запасы углеводородов, нефти, газа и угля. Президент также называл приоритетом расширение международного сотрудничества в этой сфере, подчеркнув значимость открытого диалога для устойчивого развития отрасли.В октябре главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов отмечал, что Европа вступает в комплексный энергетический кризис, ее промышленности и рядовым гражданам придется очень дорого платить за энергоресурсы предстоящей зимой.Ранее в Еврокомиссии заявили, что с февраля 2026 года цены на газ в ЕС выросли на 140%, а стоимость дизельного топлива увеличилась вдвое. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

европа

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, европа, энергоресурсы, в мире, новости