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Ограничение экспорта российских энергоносителей бьет по Европе – Путин
Ограничение экспорта российских энергоносителей бьет по Европе – Путин - РИА Новости Крым, 24.11.2026
Ограничение экспорта российских энергоносителей бьет по Европе – Путин
Попытки ограничить экспорт российских энергоносителей в Европу имеют серьезные последствия для самих европейцев. Об этом заявил президент России Владимир Путин... РИА Новости Крым, 24.11.2026
2026-11-24T19:31
2026-11-24T19:31
2026-11-24T19:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя — РИА Новости Крым. Попытки ограничить экспорт российских энергоносителей в Европу имеют серьезные последствия для самих европейцев. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседания Комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.Президент подчеркнул, что Россия никогда никому ничего не ограничивала.Как ранее отмечал глава государства, у России огромные запасы углеводородов, нефти, газа и угля. Президент также называл приоритетом расширение международного сотрудничества в этой сфере, подчеркнув значимость открытого диалога для устойчивого развития отрасли.В октябре главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов отмечал, что Европа вступает в комплексный энергетический кризис, ее промышленности и рядовым гражданам придется очень дорого платить за энергоресурсы предстоящей зимой.Ранее в Еврокомиссии заявили, что с февраля 2026 года цены на газ в ЕС выросли на 140%, а стоимость дизельного топлива увеличилась вдвое. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, европа, энергоресурсы, в мире, новости
Ограничение экспорта российских энергоносителей бьет по Европе – Путин
Ограничение экспорта энергоносителей из РФ имеют серьезные последствия для Европы – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя — РИА Новости Крым. Попытки ограничить экспорт российских энергоносителей в Европу имеют серьезные последствия для самих европейцев. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседания Комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.
"Мы видим продолжающиеся попытки ограничить экспорт российских энергоносителей в Европу. Уже не раз отмечал — да, сегодня это видно, что называется, и невооруженным глазом, что такие действия имеют серьезные последствия. Но прежде всего для самих европейцев. Наших нефти и газа у них будет меньше, а проблем — больше", — сказал Путин.
Президент подчеркнул, что Россия никогда никому ничего не ограничивала.
"Все делают своими руками европейские лидеры. Не думаю, что такие решения являются взвешенными и продуманными. А мы, в свою очередь, будем расширять рынки сбыта, сотрудничать с предсказуемыми, ответственными партнерами", - добавил он.
Как ранее отмечал глава государства, у России огромные запасы углеводородов, нефти, газа и угля. Президент также называл приоритетом расширение международного сотрудничества в этой сфере, подчеркнув значимость открытого диалога для устойчивого развития отрасли.
В октябре главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов отмечал, что Европа вступает в комплексный энергетический кризис
, ее промышленности и рядовым гражданам придется очень дорого платить за энергоресурсы предстоящей зимой.
Ранее в Еврокомиссии заявили, что с февраля 2026 года цены на газ в ЕС выросли на 140%, а стоимость дизельного топлива увеличилась вдвое.
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