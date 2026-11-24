https://crimea.ria.ru/20261124/novosti-svo-chto-proizoshlo-za-sutki-v-zone-boev-1161335440.html

Новости СВО: что произошло за сутки в зоне боев

Новости СВО: что произошло за сутки в зоне боев - РИА Новости Крым, 24.11.2026

Новости СВО: что произошло за сутки в зоне боев

За сутки ВСУ потеряли еще более 1110 боевиков, военную технику и вооружение, сообщается в сводке Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.11.2026

2026-11-24T12:52

2026-11-24T12:52

2026-11-24T12:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. За сутки ВСУ потеряли еще более 1110 боевиков, военную технику и вооружение, сообщается в сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Противник потерял до 170 боевиков, бронетранспортер, 15 автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения Запад" улучшили положение по переднему краю. Разгромили бригады ВСУ в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ составили свыше 220 военных, танк, бронетранспортер, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Ликвидировали бригады и штурмовые полки ВСУ в Донецкой Народной Республике. Потери Киева − более 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей и два артиллерийских орудия.Подразделения группировки войск "Центр" продолжили ведение активных наступательных действий. Нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Донецкой Народной Республике. Потери украинских вооруженных формирований составили до 335 солдат, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Ликвидировали бригады и полки ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Киев потерял свыше 205 военнослужащих, бронетранспортер и три автомобиля.Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в Запорожской области. Уничтожены до 25 военнослужащих ВСУ, 12 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.Также оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, военным аэродромам, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах.Средствами противовоздушной обороны сбиты 1047 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Во вторник в Минобороны РФ также сообщили, что российские войска освободили населенный пункт Барвиновка в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина несет катастрофические потери в зоне СВО ВС России уничтожили пусковую установку ракет "Нептун"Новости СВО: Киев сдает позиции и тысячами теряет боевиков

харьковская область

сумская область

днепропетровская область

новые регионы россии

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, потери всу