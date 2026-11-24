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Новости Крыма: как будут работать котельные Симферополя при отключениях света
Новости Крыма: как будут работать котельные Симферополя при отключениях света - РИА Новости Крым, 24.11.2026
Новости Крыма: как будут работать котельные Симферополя при отключениях света
В предстоящий период существенных ограничений подачи электроэнергии в Крыму котельные Симферополя будут работать штатно, но горячего водоснабжения не будет. Об... РИА Новости Крым, 24.11.2026
2026-11-24T15:30
2026-11-24T15:30
2026-11-24T15:30
михаил афанасьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В предстоящий период существенных ограничений подачи электроэнергии в Крыму котельные Симферополя будут работать штатно, но горячего водоснабжения не будет. Об этом сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев, передает оперштаб региона.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму с 25 ноября будет ограничена подача электроэнергии на 30%. По его словам, снижение мощности на 30% запланировано с 8:00 до 21:00, пик отключений – с 12:00 до 15:00. Ограничения продлятся не более 10 дней.В то же время горячее водоснабжение в период отключения электричества подаваться не будет. Это связано с технологическими особенностями подачи, пояснил градоначальник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости Крыма: как будут работать котельные Симферополя при отключениях света
Новости Крыма: как будут работать котельные Симферополя в период отключений электроэнергии