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На Ангарском перевале в Крыму сильный ветер и снег
На Ангарском перевале в Крыму сильный ветер и снег - РИА Новости Крым, 24.11.2026
На Ангарском перевале в Крыму сильный ветер и снег
В Крыму на Ангарском перевале идет снег, потенциально опасные участки дорог обрабатывают профильные службы. Об этом сообщили на предприятии "Крымавтодор". РИА Новости Крым, 24.11.2026
2026-11-24T11:45
2026-11-24T11:45
2026-11-24T11:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму на Ангарском перевале идет снег, потенциально опасные участки дорог обрабатывают профильные службы. Об этом сообщили на предприятии "Крымавтодор".Дорожники обрабатывают потенциально опасные участки: подъемы, спуски, мостовые сооружения и места перелива воды.На дежурстве по всей Республике Крым задействованы 34 единицы техники, добавили в "Крымавтодоре".Во вторник на погоду Крыма оказывает влияние зона холодного атмосферного фронта. Пройдут дожди с мокрым снегом, в горах снег, ночью местами сильные осадки. По Крыму и Севастополю объявлено экстренное предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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На Ангарском перевале в Крыму сильный ветер и снег
В Крыму на Ангарском перевале сильный ветер и снег - Крымавтодор
11:45 24.11.2026 (обновлено: 11:50 24.11.2026)