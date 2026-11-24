https://crimea.ria.ru/20261124/mvf-rekomenduet-ukraine-povysit-tarify-na-gaz-i-svet-v-neskolko-raz-1161334462.html

МВФ рекомендует Украине повысить тарифы на газ и свет в несколько раз

МВФ рекомендует Украине повысить тарифы на газ и свет в несколько раз - РИА Новости Крым, 24.11.2026

МВФ рекомендует Украине повысить тарифы на газ и свет в несколько раз

Международный валютный фонд (МВФ) советует повысить Украине тарифы на свет и газ. Эксперты советуют поднять цены в два-три раза за три года, следует из доклада... РИА Новости Крым, 24.11.2026

2026-11-24T12:27

2026-11-24T12:27

2026-11-24T12:47

новости

украина

международный валютный фонд (мвф)

газ

электроэнергия

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/110011/81/1100118124_0:0:2742:1542_1920x0_80_0_0_bdf7c0410c6bca5da9bdce57dacce19b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Международный валютный фонд (МВФ) советует повысить Украине тарифы на свет и газ. Эксперты советуют поднять цены в два-три раза за три года, следует из доклада МВФ и сообщения минфина Украины.Аналитики предлагают Украине два сценария: они отличаются целевыми тарифами на газ и электроэнергию на третий год внедрения.В первом сценарии стоимость возрастет в 2-3 раза − цена на электроэнергию после постепенного повышения составит 9,7 гривен/кВт·ч (примерно 17,74 руб/кВт·ч), цена на газ − 22 гривны за кубометр (примерно 40,22 руб/куб. м).Сценарий "Б" предполагает рост в 1,5–2 раза – цена на электричество после повышения составит до 6,1 гривен/кВт·ч (примерно 11,15 руб/кВт·ч), на газ − до 17,2 гривен за кубометр (примерно 31,45 руб/куб. м).По мнению МВФ, усилия по укреплению и более целенаправленному распределению социальных программ поддержки платежей за коммунальные услуги станут ключевым фактором поэтапной отмены субсидий и, по возможности, должны быть предприняты в первую очередь.На Украине ограничивают генерацию электроэнергии на атомных электростанциях из-за повреждений подстанций.Само существование объектов энергетики и водоснабжения Киева грядущей зимой под вопросом, заявлял мэр города Виталий Кличко.Ранее сообщалось, что киевляне жалуются на массовые отключения электроэнергии, некоторым жителям украинской столицы отключают свет до пяти суток.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине нанесены удары по электроподстанции в ПрилукахВС России поразили локомотив и сухогруз ВСУ на УкраинеДвижение метро через Южный мост в Киеве остановлено до конца года

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, украина, международный валютный фонд (мвф), газ, электроэнергия