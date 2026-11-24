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Маршруты нацпарка "Крымский" закрыты из-за погоды
Маршруты нацпарка "Крымский" закрыты из-за погоды - РИА Новости Крым, 24.11.2026
Маршруты нацпарка "Крымский" закрыты из-за погоды
Все маршруты национального парка "Крымский" закрыты для посещения из-за штормового ветра и дождя. Об этом предупредили в нацпарке. РИА Новости Крым, 24.11.2026
2026-11-24T11:23
2026-11-24T11:23
2026-11-24T11:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Все маршруты национального парка "Крымский" закрыты для посещения из-за штормового ветра и дождя. Об этом предупредили в нацпарке.Также рекомендуют воздержаться от походов в Ялтинском горно-лесном заповеднике."В связи с неблагоприятными погодными условиями рекомендуем воздержаться от посещения государственного природного заповедника "Ялтинский горно-лесной"", - отметили в заповеднике.Ранее сообщалось, что сильные дожди с холодным штормовым ветром ожидаются в Крыму 24 ноября, объявлено экстренное предупреждение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи 24 ноября могут ограничить работу паромной переправыЭкстренные службы Ялты призвали не выходить на набережную из-за штормаКлин полярного холода принесет в Крым снег и заморозки – прогноз от ФОБОС
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РИА Новости Крым
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Маршруты нацпарка "Крымский" закрыты из-за погоды
Маршруты нацпарка "Крымский" закрыты из-за погодных условий