https://crimea.ria.ru/20261124/krymchanka-provezla-vzryvchatku-dlya-podryva-mashiny-s-voennym-chf-prigovor-1161338499.html

Крымчанка провезла взрывчатку для подрыва машины с военным ЧФ: приговор

Крымчанка провезла взрывчатку для подрыва машины с военным ЧФ: приговор - РИА Новости Крым, 24.11.2026

Крымчанка провезла взрывчатку для подрыва машины с военным ЧФ: приговор

В Крыму вынесен приговор о госизмене женщине, которая сотрудничала с иностранной разведкой. Теперь она проведет 17 лет в колонии общего режима, сообщили в... РИА Новости Крым, 24.11.2026

2026-11-24T13:46

2026-11-24T13:46

2026-11-24T14:06

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

прокуратура республики крым

приговор

закон и право

сбу (служба безопасности украины)

новости крыма

крым

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/18/1161338378_0:0:1206:678_1920x0_80_0_0_2f97970e01a46561d1bde16fa958572c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму вынесен приговор о госизмене женщине, которая сотрудничала с иностранной разведкой. Теперь она проведет 17 лет в колонии общего режима, сообщили в республиканской прокуратуре.Женщина, будучи противницей проведения специальной военной операции, в октябре - ноябре 2024 года, находясь на территории Украины, была завербована представителями иностранной разведки и согласилась оказывать помощь в деятельности против безопасности Российской Федерации.Подсудимая передала сотрудникам спецслужб иностранного государства свой автомобиль, в который они поместили огнетушитель с частями взрывных устройств. После приезда в Крым женщина оборудовала тайник, в который поместила огнетушитель.Женщину задержали сотрудники УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю."Суд приговорил виновную к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей и с последующим ограничением свободы", - отметили в надзорном ведомстве.Ранее сообщалось, что житель Крыма предстанет перед судом за передачу противнику координат военных объектов на полуострове и хранение боеприпасов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Планировал взорвать синагогу: в Кисловодске задержали россиянина с бомбойВ Крыму агент украинской разведки шпионил за экс-сотрудником МГБ ДНР ФСБ предотвратила готовившиеся по заказу Киева масштабные теракты в РФ

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уфсб россии по республике крым и городу севастополю, прокуратура республики крым, приговор, закон и право, сбу (служба безопасности украины), новости крыма, крым, видео