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Крымчанка провезла взрывчатку для подрыва машины с военным ЧФ: приговор
Крымчанка провезла взрывчатку для подрыва машины с военным ЧФ: приговор - РИА Новости Крым, 24.11.2026
Крымчанка провезла взрывчатку для подрыва машины с военным ЧФ: приговор
В Крыму вынесен приговор о госизмене женщине, которая сотрудничала с иностранной разведкой. Теперь она проведет 17 лет в колонии общего режима, сообщили в... РИА Новости Крым, 24.11.2026
2026-11-24T13:46
2026-11-24T13:46
2026-11-24T14:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму вынесен приговор о госизмене женщине, которая сотрудничала с иностранной разведкой. Теперь она проведет 17 лет в колонии общего режима, сообщили в республиканской прокуратуре.Женщина, будучи противницей проведения специальной военной операции, в октябре - ноябре 2024 года, находясь на территории Украины, была завербована представителями иностранной разведки и согласилась оказывать помощь в деятельности против безопасности Российской Федерации.Подсудимая передала сотрудникам спецслужб иностранного государства свой автомобиль, в который они поместили огнетушитель с частями взрывных устройств. После приезда в Крым женщина оборудовала тайник, в который поместила огнетушитель.Женщину задержали сотрудники УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю."Суд приговорил виновную к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей и с последующим ограничением свободы", - отметили в надзорном ведомстве.Ранее сообщалось, что житель Крыма предстанет перед судом за передачу противнику координат военных объектов на полуострове и хранение боеприпасов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Планировал взорвать синагогу: в Кисловодске задержали россиянина с бомбойВ Крыму агент украинской разведки шпионил за экс-сотрудником МГБ ДНР ФСБ предотвратила готовившиеся по заказу Киева масштабные теракты в РФ
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уфсб россии по республике крым и городу севастополю, прокуратура республики крым, приговор, закон и право, сбу (служба безопасности украины), новости крыма, крым, видео
Крымчанка провезла взрывчатку для подрыва машины с военным ЧФ: приговор
В Крыму женщину приговорили к 17 годам за помощь Киеву в подрыве военнослужащего ЧФ
13:46 24.11.2026 (обновлено: 14:06 24.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму вынесен приговор о госизмене женщине, которая сотрудничала с иностранной разведкой. Теперь она проведет 17 лет в колонии общего режима, сообщили в республиканской прокуратуре.
Женщина, будучи противницей проведения специальной военной операции, в октябре - ноябре 2024 года, находясь на территории Украины, была завербована представителями иностранной разведки и согласилась оказывать помощь в деятельности против безопасности Российской Федерации.
Подсудимая передала сотрудникам спецслужб иностранного государства свой автомобиль, в который они поместили огнетушитель с частями взрывных устройств. После приезда в Крым женщина оборудовала тайник, в который поместила огнетушитель.
Как уточнили в крымском УФСБ России, впоследствии схрон был использован Службой безопасности Украины для организации подрыва в 2024 году в Севастополе автомобиля военнослужащего Черноморского флота Российской Федерации.
Женщину задержали сотрудники УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.
"Суд приговорил виновную к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей и с последующим ограничением свободы", - отметили в надзорном ведомстве.
Ранее сообщалось, что житель Крыма предстанет
перед судом за передачу противнику координат военных объектов на полуострове и хранение боеприпасов.
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