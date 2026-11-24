СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. В конце осени 2026 года вопрос о том, как обеспечить себя светом 24/7 для крымчан и севастопольцев стал одним из самых актуальных. Большинство жителей полуострова, которые до ограничений электроснабжения были рядовыми потребителями электричества, а все их знания ограничивались оплатой коммунальных платежек, невольно стали превращаться в "инженеров-электриков". Какие альтернативные источники энергии выбирают – в материале РИА Новости Крым.Преимущества и недостатки портативных станцийНаиболее популярными устройствами сейчас являются портативные электростанции и генераторы, рассказывает владелец одного из магазинов электротоваров и стройматериалов Севастополя Олег Гущин. Завозить их из-за массового спроса ретейлеры начали еще в июле-августе, с конца октября спрос вырос в разы.Специалист пояснил, что наибольшей популярностью пользуются устройства на 3 кВт. Их стоимость от 100 до 120 тысяч. Сейчас это наилучшее соотношение, удовлетворяющее запросы покупателей. Станция до 5 часов может держать ноутбук, холодильник, маломощную домашнюю технику и обеспечивать освещение в доме – лампы, светильники.Однако максимальный запас энергии в портативных электростанциях, заявленный производителем, и фактическое обеспечение электричеством часто не совпадают. За последние несколько недель были частые возвраты во многих магазинах, говорят продавцы. А сами обладатели портативных электростанций сталкиваются с довольно быстрым разочарованием и ощущением потерянных денег.И с таким сталкиваются часто. К примеру, станция на 5 кВт должна "вытягивать", помимо освещения и бытовой техники, еще и котел для отопления, в том числе электрический, либо другие приборы с нагревательными элементами. Однако, когда самые энергозатратные приборы включаются, потребление увеличивается в разы. Вот в таких случаях портативные электростанции и не справляются, отмечают покупатели.Как пояснил РИА Новости Крым инженер регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов, все новые станции нуждаются в "раскачке". И сделать это необходимо не менее трех раз: полностью зарядить до 100%, оставить на зарядке после полного заряда на 3-5 часов, полностью разрядить. После этого станция наберет полную (паспортную) емкость и будет тянуть подключенную нагрузку положенное время.Далее в процессе эксплуатации необходимо каждые три месяца по такой же схеме один раз полностью зарядить и разрядить "в ноль" - эти действия будут поддерживать батареи в сбалансированном заряженном состоянии.При этом во многих портативных станциях с литий-железо-фосфатными батареями есть подвох – глубокий разряд. Если батарея случайно полностью разрядится, просто зарядить ее уже не получится, придется ремонтировать, что довольно затратно, да и не всегда возможно ввиду отсутствия необходимых деталей.Однако в хороших станциях есть лимит разряда. Его можно выставить на 5-10% и таким образом не придется ее ремонтировать при полном разряде, говорит специалист.Он рекомендует не гнаться за дешевизной и покупать станции в специализированных магазинах.БезопасностьВместе с тем не стоит забывать и о безопасности. Для этого необходимы определенные знания, отметил заведующий кафедрой "Электроэнергетика" Севастопольского госуниверситета Владимир Губин.Эксперт подчеркнул – если нарушить правила эксплуатации портативной электростанции, может произойти короткое замыкание. Особенно надо быть осторожным людям с детьми и домашними животными. Последние могут случайно нарушить работу сложного прибора.А вот моделей дизельгенераторов на рынке города сейчас великое множество. Разнятся характеристики и цена – от "малышей" за 30 тысяч до промышленных установок стоимостью до миллиона рублей. Но дизельгенераторы подходят только тем, кто проживает в частном доме. Пользоваться генератором в многоквартирном доме опасно и запрещено законодательством.Полная автономия от городаСреди крымчан и севастопольцев есть и те, кто решил проблему перебоев с электричеством радикально – оборудовав жилье солнечной электростанцией и став абсолютно независимыми от централизованной подачи электроэнергии.Солнечная станция закрывает потребности обеспечения электроэнергией всего жилья: отопления, работы всех бытовых приборов, включая холодильник, телевизор, электроплиту и электропечь.Даже в слегка пасмурную погоду станция накапливает энергию и сохраняет ее для дальнейшего использования. В солнечную погоду может вырабатываться порядка 18 кВт. Стоимость всего купленного мужчиной оборудования составила 1 миллион 100 тысяч рублей. Монтаж станции обошелся еще в 100 тысяч, уточнил Николай Валериевич.В Крыму начался прием заявок от желающих установить на территории домовладений солнечные панели и аккумуляторы. Работы будут проводиться в рамках программы господдержки. Программа рассчитана на установку гибридных энергокомплексов в Севастополе, Республике Крым, Херсонской и Запорожской областях.Также сообщалось, что в Севастополе разрабатывают программу поддержки жителей, готовых установить в своих домах солнечные батареи. Такая мера поможет не только снизить нагрузку на общие сети, но и повысить автономность домов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Солнечные батареи – какие нюансы надо учесть при установке домаВ Крым направлено оборудование для использования солнечной энергииКакие приборы придут на помощь во время отключения света в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. В конце осени 2026 года вопрос о том, как обеспечить себя светом 24/7 для крымчан и севастопольцев стал одним из самых актуальных. Большинство жителей полуострова, которые до ограничений электроснабжения были рядовыми потребителями электричества, а все их знания ограничивались оплатой коммунальных платежек, невольно стали превращаться в "инженеров-электриков". Какие альтернативные источники энергии выбирают – в материале РИА Новости Крым.
Преимущества и недостатки портативных станций
Наиболее популярными устройствами сейчас являются портативные электростанции и генераторы, рассказывает владелец одного из магазинов электротоваров и стройматериалов Севастополя Олег Гущин. Завозить их из-за массового спроса ретейлеры начали еще в июле-августе, с конца октября спрос вырос в разы.
"Практически все портативные станции, представленные на рынке сейчас – китайского производства. Цена варьируется от мощности, емкости аккумулятора, защитного функционала, компактности и веса. Самая бюджетная стоит порядка 40 тысяч рублей с мощностью до 1 кВт, наиболее дорогая, на 5 кВт, обойдется в 240 тысяч", – рассказал Гущин.
Специалист пояснил, что наибольшей популярностью пользуются устройства на 3 кВт. Их стоимость от 100 до 120 тысяч. Сейчас это наилучшее соотношение, удовлетворяющее запросы покупателей. Станция до 5 часов может держать ноутбук, холодильник, маломощную домашнюю технику и обеспечивать освещение в доме – лампы, светильники.
Однако максимальный запас энергии в портативных электростанциях, заявленный производителем, и фактическое обеспечение электричеством часто не совпадают. За последние несколько недель были частые возвраты во многих магазинах, говорят продавцы. А сами обладатели портативных электростанций сталкиваются с довольно быстрым разочарованием и ощущением потерянных денег.
"Заказали на маркетплейсе станцию на 5 кВт – новая, с гарантией. Она должна "тянуть" около шести часов два холодильника, телевизор, ноутбук, еще маломощную технику и лампочки. Но на деле проработала два часа", – рассказала жительница Севастополя Алена.
И с таким сталкиваются часто. К примеру, станция на 5 кВт должна "вытягивать", помимо освещения и бытовой техники, еще и котел для отопления, в том числе электрический, либо другие приборы с нагревательными элементами. Однако, когда самые энергозатратные приборы включаются, потребление увеличивается в разы. Вот в таких случаях портативные электростанции и не справляются, отмечают покупатели.
Как пояснил РИА Новости Крым инженер регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов, все новые станции нуждаются в "раскачке". И сделать это необходимо не менее трех раз: полностью зарядить до 100%, оставить на зарядке после полного заряда на 3-5 часов, полностью разрядить. После этого станция наберет полную (паспортную) емкость и будет тянуть подключенную нагрузку положенное время.
Далее в процессе эксплуатации необходимо каждые три месяца по такой же схеме один раз полностью зарядить и разрядить "в ноль" - эти действия будут поддерживать батареи в сбалансированном заряженном состоянии.
При этом во многих портативных станциях с литий-железо-фосфатными батареями есть подвох – глубокий разряд. Если батарея случайно полностью разрядится, просто зарядить ее уже не получится, придется ремонтировать, что довольно затратно, да и не всегда возможно ввиду отсутствия необходимых деталей.
Однако в хороших станциях есть лимит разряда. Его можно выставить на 5-10% и таким образом не придется ее ремонтировать при полном разряде, говорит специалист.
Он рекомендует не гнаться за дешевизной и покупать станции в специализированных магазинах.
Безопасность
Вместе с тем не стоит забывать и о безопасности. Для этого необходимы определенные знания, отметил заведующий кафедрой "Электроэнергетика" Севастопольского госуниверситета Владимир Губин.
"Все-таки эта вещь (портативная электростанция – ред.) связана с потреблением электрической энергии, ну и здесь нужно, помимо решения проблемы, обеспечить и безопасность, в том числе и физическую, и пожаробезопасность", – отметил Губин.
Эксперт подчеркнул – если нарушить правила эксплуатации портативной электростанции, может произойти короткое замыкание. Особенно надо быть осторожным людям с детьми и домашними животными. Последние могут случайно нарушить работу сложного прибора.
А вот моделей дизельгенераторов на рынке города сейчас великое множество. Разнятся характеристики и цена – от "малышей" за 30 тысяч до промышленных установок стоимостью до миллиона рублей. Но дизельгенераторы подходят только тем, кто проживает в частном доме. Пользоваться генератором в многоквартирном доме опасно и запрещено законодательством.
Среди крымчан и севастопольцев есть и те, кто решил проблему перебоев с электричеством радикально – оборудовав жилье солнечной электростанцией и став абсолютно независимыми от централизованной подачи электроэнергии.
"Солнечная электростанция состоит из самих солнечных панелей, инвертора, аккумуляторных литий-железо-фосфатных батарей. Все это было приобретено и установлено два месяца назад. И все это время я живу без городского света", – рассказал житель Севастополя Николай Валериевич.
Солнечная станция закрывает потребности обеспечения электроэнергией всего жилья: отопления, работы всех бытовых приборов, включая холодильник, телевизор, электроплиту и электропечь.
Даже в слегка пасмурную погоду станция накапливает энергию и сохраняет ее для дальнейшего использования. В солнечную погоду может вырабатываться порядка 18 кВт. Стоимость всего купленного мужчиной оборудования составила 1 миллион 100 тысяч рублей. Монтаж станции обошелся еще в 100 тысяч, уточнил Николай Валериевич.
Также сообщалось, что в Севастополе разрабатывают программу поддержки жителей, готовых установить в своих домах солнечные батареи. Такая мера поможет не только снизить нагрузку на общие сети, но и повысить автономность домов.
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