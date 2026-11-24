Как будут работать школы и детсады Крыма при ограничении подачи света с 25 ноября
В Крыму школы и детсады обеспечены генераторами и топливом на случай длительных отключений
13:34 24.11.2026 (обновлено: 13:50 24.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Все школы и детские сады Крыма обеспечены генераторами и необходимым запасом топлива для продолжения образовательного процесса на случай длительного отключения электроэнергии. Об этом РИА Новости Крыма сообщила министр образования, науки и молодежи республики Валентина Лаврик.
Ранее во вторник глава Крыма Сергей Аксенов проинформировал, что в Крыму с 25 ноября будет ограничена подача электроэнергии на 30% на период не более 10 дней с 08:00 до 21:00. Пик отключений прогнозируется в период с 12:00 до 15:00. По словам Аксенова, конкретных графиков подачи электроэнергии нет, распределение по муниципальным образованиям будет равномерным. Социальные объекты, а также объекты тепло- и водоснабжения будут работать в штатном режиме.
"Мы планируем работать в штатном режиме. У нас во всех школах и детских садах есть генераторы, есть запас топлива. Каждый муниципалитет знает, по какому алгоритму мы работаем, в зависимости от условий в этом муниципалитете", – рассказала министр.
По ее словам, в случае необходимости детей обеспечат сухими пайками.
"Если будет необходимость, тогда мы переходим в режим кратковременного пребывания в группах в детских садах, в школах это будут сокращенные уроки. Если не будет возможности приготовления питания, хотя мы думаем, что у нас будет такая возможность, у нас есть возможность предоставить сухие пайки детям", – отметила руководитель минобразования РК.
Министр уточнила, что такой режим работы не обязательно будет действовать все 10 дней. Все зависит от ситуации в каждом конкретном районе или городе. "В зависимости от ситуации по каждому муниципалитету", – сказала глава ведомства.