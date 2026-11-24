https://crimea.ria.ru/20261124/kak-budut-rabotat-shkoly-i-detsady-kryma-pri-ogranichenii-podachi-sveta-s-25-noyabrya-1161337136.html

Как будут работать школы и детсады Крыма при ограничении подачи света с 25 ноября

Как будут работать школы и детсады Крыма при ограничении подачи света с 25 ноября - РИА Новости Крым, 24.11.2026

Как будут работать школы и детсады Крыма при ограничении подачи света с 25 ноября

Все школы и детские сады Крыма обеспечены генераторами и необходимым запасом топлива для продолжения образовательного процесса на случай длительного отключения... РИА Новости Крым, 24.11.2026

2026-11-24T13:34

2026-11-24T13:34

2026-11-24T13:50

эксклюзивы риа новости крым

новости крыма

крым

валентина лаврик

минобраз крыма

школа

детский сад

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/110753/07/1107530752_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_400148fe54e161f46987a522f639fe28.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Все школы и детские сады Крыма обеспечены генераторами и необходимым запасом топлива для продолжения образовательного процесса на случай длительного отключения электроэнергии. Об этом РИА Новости Крыма сообщила министр образования, науки и молодежи республики Валентина Лаврик.Ранее во вторник глава Крыма Сергей Аксенов проинформировал, что в Крыму с 25 ноября будет ограничена подача электроэнергии на 30% на период не более 10 дней с 08:00 до 21:00. Пик отключений прогнозируется в период с 12:00 до 15:00. По словам Аксенова, конкретных графиков подачи электроэнергии нет, распределение по муниципальным образованиям будет равномерным. Социальные объекты, а также объекты тепло- и водоснабжения будут работать в штатном режиме.По ее словам, в случае необходимости детей обеспечат сухими пайками."Если будет необходимость, тогда мы переходим в режим кратковременного пребывания в группах в детских садах, в школах это будут сокращенные уроки. Если не будет возможности приготовления питания, хотя мы думаем, что у нас будет такая возможность, у нас есть возможность предоставить сухие пайки детям", – отметила руководитель минобразования РК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, валентина лаврик, минобраз крыма, школа, детский сад