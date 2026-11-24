https://crimea.ria.ru/20261124/gruzovik-stolknulsya-s-legkovushkoy-v-sevastopole--postradala-pensionerka-1161339921.html

Грузовик столкнулся с легковушкой в Севастополе – пострадала пенсионерка

Грузовик столкнулся с легковушкой в Севастополе – пострадала пенсионерка - РИА Новости Крым, 24.11.2026

Грузовик столкнулся с легковушкой в Севастополе – пострадала пенсионерка

Во вторник в Севастополе 68-летняя женщина-пешеход пострадала при столкновении грузового рефрижератора с легковым автомобилем, сообщили в региональной полиции. РИА Новости Крым, 24.11.2026

2026-11-24T14:29

2026-11-24T14:29

2026-11-24T14:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник в Севастополе 68-летняя женщина-пешеход пострадала при столкновении грузового рефрижератора с легковым автомобилем, сообщили в региональной полиции.По предварительной информации Госавтоинспекции, в 12:10 в районе дома № 34 по улице Челюскинцев 45-летний водитель грузового фургона Volkswagen неправильно выбрал дистанцию и столкнулся с остановившимся впереди автомобилем KIA под управлением 41-летнего мужчины, который пропускал пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. После удара "корейца" отбросило вперед, где он наехал на 68-летнюю женщину.Пенсионерка получила телесные повреждения и доставлена в больницу. Водители на момент ДТП были трезвые, уточнили в МВД.Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят проверку по факту ДТП.Также в Севастополе в ночь на вторник, 24 ноября, четыре человека пострадали и один погиб в ДТП с легковушкой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иномарка сбила двух подростков на питбайке в СимферополеВ Севастополе подсветят пешеходные переходы в отсутствие электричестваКамАЗ смял легковушку в Крыму: пострадали двое детей и водитель

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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