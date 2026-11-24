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Грузовик столкнулся с легковушкой в Севастополе – пострадала пенсионерка
Грузовик столкнулся с легковушкой в Севастополе – пострадала пенсионерка - РИА Новости Крым, 24.11.2026
Грузовик столкнулся с легковушкой в Севастополе – пострадала пенсионерка
Во вторник в Севастополе 68-летняя женщина-пешеход пострадала при столкновении грузового рефрижератора с легковым автомобилем, сообщили в региональной полиции. РИА Новости Крым, 24.11.2026
2026-11-24T14:29
2026-11-24T14:29
2026-11-24T14:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник в Севастополе 68-летняя женщина-пешеход пострадала при столкновении грузового рефрижератора с легковым автомобилем, сообщили в региональной полиции.По предварительной информации Госавтоинспекции, в 12:10 в районе дома № 34 по улице Челюскинцев 45-летний водитель грузового фургона Volkswagen неправильно выбрал дистанцию и столкнулся с остановившимся впереди автомобилем KIA под управлением 41-летнего мужчины, который пропускал пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. После удара "корейца" отбросило вперед, где он наехал на 68-летнюю женщину.Пенсионерка получила телесные повреждения и доставлена в больницу. Водители на момент ДТП были трезвые, уточнили в МВД.Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят проверку по факту ДТП.Также в Севастополе в ночь на вторник, 24 ноября, четыре человека пострадали и один погиб в ДТП с легковушкой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иномарка сбила двух подростков на питбайке в СимферополеВ Севастополе подсветят пешеходные переходы в отсутствие электричестваКамАЗ смял легковушку в Крыму: пострадали двое детей и водитель
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новости севастополя, севастополь, происшествия, полиция севастополя, дтп в крыму и севастополе
Грузовик столкнулся с легковушкой в Севастополе – пострадала пенсионерка
В Севастополе грузовик столкнулся с легковушкой – пострадала пенсионерка
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник в Севастополе 68-летняя женщина-пешеход пострадала при столкновении грузового рефрижератора с легковым автомобилем, сообщили в региональной полиции.
По предварительной информации Госавтоинспекции, в 12:10 в районе дома № 34 по улице Челюскинцев 45-летний водитель грузового фургона Volkswagen неправильно выбрал дистанцию и столкнулся с остановившимся впереди автомобилем KIA под управлением 41-летнего мужчины, который пропускал пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. После удара "корейца" отбросило вперед, где он наехал на 68-летнюю женщину.
Пенсионерка получила телесные повреждения и доставлена в больницу. Водители на момент ДТП были трезвые, уточнили в МВД.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят проверку по факту ДТП.
Также в Севастополе в ночь на вторник, 24 ноября, четыре человека пострадали
и один погиб в ДТП с легковушкой.
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