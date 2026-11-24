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Госдума утвердила федеральный бюджет на три года

Госдума утвердила федеральный бюджет на три года - РИА Новости Крым, 24.11.2026

Госдума утвердила федеральный бюджет на три года

Государственная Дума во вторник утвердила в третьем чтении закон о федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 24.11.2026

2026-11-24T14:03

2026-11-24T14:03

2026-11-24T14:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Государственная Дума во вторник утвердила в третьем чтении закон о федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.Согласно закону, в 2027 году расходы бюджета составят 48,7 трлн рублей, доходы – 43,3 трлн рублей.В 2028 и 2029 годах доходы запланированы на уровне 45,8 трлн рублей и 48,6 трлн рублей соответственно, расходы - 50,9 трлн рублей и 53,9 трлн рублей.Дефицит бюджета в 2027 году ожидается на уровне 2,2% ВВП, а в следующие два года он сократится до 1,9% ВВП.Также будут проиндексированы минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум. МРОТ в следующем году составит 28 935 рублей, прожиточный минимум – 20 227 рублей.На проведение ежегодной индексации материнского капитала, семейную налоговую выплату, программу улучшения жилищных условий семей с детьми и другие "детские" расходы заложено более 10 триллионов рублей.К третьему чтению были увеличены расходы на поддержку участников СВО. Также в бюджете заложены необходимые средства на обеспечение потребностей страны в сферах обороны и безопасности.На обеспечение технологического суверенитета страны будет выделено 2 трлн рублей, в том числе средства будут направлены на развитие отечественной промышленности – станкостроение, развитие микро- и радиоэлектроники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Путину доложили о росте налоговых поступлений в РоссииКабмин направил 600 миллионов рублей на медикаменты в 11 регионах РоссииБюджет Крыма получил более 93 миллиардов рублей от налогов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральный бюджет, государственная дума рф, новости, финансирование, экономика