https://crimea.ria.ru/20261124/gde-v-krymu-net-sveta-vo-vtornik-vecherom--1161350916.html

Где в Крыму нет света во вторник вечером

Где в Крыму нет света во вторник вечером - РИА Новости Крым, 24.11.2026

Где в Крыму нет света во вторник вечером

Вечером 24 ноября в связи с введенными ограничениями подача электроэнергии будет ограничена в ряде населенных пунктов Крыма, отключения затронут жителей трех... РИА Новости Крым, 24.11.2026

2026-11-24T18:30

2026-11-24T18:30

2026-11-24T18:38

крым

гуп рк "крымэнерго"

раздольненский район крыма

феодосия

советский район

первомайский район

бахчисарайский район

красноперекопск

джанкойский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя — РИА Новости Крым. Вечером 24 ноября в связи с введенными ограничениями подача электроэнергии будет ограничена в ряде населенных пунктов Крыма, отключения затронут жителей трех городов и восьми районов республики. Об этом сообщили в "Крымэнерго".В Раздольненском районе без света села Зимино, Овражное, Красноармейское, Чехово, Сенокосное, Серебрянка, Воронки, Ветрянка, Соколы, Ковыльное, Молочное, Волочаевка, Раздольное, Кропоткино, Портовое, Кумово, Ручьи, Огородное, Камышное, Коммунарное, Максимовка.В Феодосии ограничения затронут районы улиц Степаняна, Гарнаева, Чкалова, Крымская, а также частично село Береговое. В городе без света останутся районы центра (частично), улицы Федько, Маяковского и Черноморская набережная.В Советском районе отключения коснутся Чапаевки, Нового Мира, Николаевки, Коломенского и частично поселка Советский.В Первомайском районе без света Войково, Сары-Баш, Алексеевка, Привольное, Дмитровка, Ровное, Панфилово, Сусанино, Черново, Свердлово и Каштановка, а также частично поселки Первомайское, Степное и Крыловка.В Бахчисарайском районе обесточены Аромат, Соколиное, Счастливое, Голубинку, Путиловку, Богатое Ущелье, Новополье, Зеленое, Плотинное, Солнечноселье, Богатырь, Нагорное, Нижнюю Голубинку, Высокое, Многоречье и Поляну, а также Красный Мак, Холмовку, Залесное, Ходжа Сала, Танковое.В Красноперекопске света не будет в микрорайонах 1, 2, 8 и 10, на улицах Толбухина, Вишневой, Промышленной, Кирова, Механизаторов, Морской, Новозеленой, Фрунзе, Папанина, Восточной, Таврической, Ишуньской, Калинина, Крымской, Шевченко, Чапаева, Мичурина, Гоголя, Озерной, Спортивной, Первушина, Менделеева, Ломоносова, Гекало, Северокрымской, Южной, Новой, Садовой, Перекопской, Молодежной и Приветной, а также в переулках и СНТ "Дружба".В Джанкое и Джанкойском районе ограничения затронут десятки улиц и переулков города, а также населенные пункты Луганская и Изумрудное.В Кировском районе без света останутся частично Старый Крым, Первомайское, Бабенково, частично Изюмовка, Отважное, Кринички, частично Абрикосовка, Яркое Поле и Матросовка.В Симферопольском районе отключения коснутся массива Живописное, Молодежное, СНТ "Аграрник", а также Николаевки и Илюшино.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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