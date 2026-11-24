https://crimea.ria.ru/20261124/65-mirnykh-rossiyan-pogibli-ot-atak-vsu-za-nedelyu--mid-1161347690.html

65 мирных россиян погибли от атак ВСУ за неделю – МИД

65 мирных россиян погибли от атак ВСУ за неделю – МИД - РИА Новости Крым, 24.11.2026

65 мирных россиян погибли от атак ВСУ за неделю – МИД

В результате атак украинских боевиков на регионы России за минувшую неделю погибли 65 мирных граждан, в том числе один ребенок, еще 225 пострадали. Об этом... РИА Новости Крым, 24.11.2026

2026-11-24T17:14

2026-11-24T17:14

2026-11-24T17:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В результате атак украинских боевиков на регионы России за минувшую неделю погибли 65 мирных граждан, в том числе один ребенок, еще 225 пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад посла по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.За этот период украинские боевики выпустили по российским гражданским объектам не менее 8 400 боеприпасов, что составило в среднем по 1 200 прилетов ежедневно. Помимо беспилотников и артиллерии, ВСУ применяли для атак по гражданским целям крылатые ракеты "Фламинго" и "Нептун", проинформировал Мирошник.Чаще всего подвергалась атакам Белгородская область, уточнил посол. За истекшую неделю было зафиксировано более 1700 атак ВСУ на этот регион.В результате ударов на Белгородчине погибли девять мирных жителей. 57 человек, в том числе девять несовершеннолетних, получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь человек пострадали при атаке БПЛА на автовокзал в Донецке Ракетный удар ВСУ по Новошахтинскому НПЗ: повреждены 12 домов Боевики Киева снова бьют по домам в ЛНР: ранены трое детей

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, атаки всу, родион мирошник, новости, обстрелы всу