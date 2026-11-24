https://crimea.ria.ru/20261124/65-mirnykh-rossiyan-pogibli-ot-atak-vsu-za-nedelyu--mid-1161347690.html
65 мирных россиян погибли от атак ВСУ за неделю – МИД
65 мирных россиян погибли от атак ВСУ за неделю – МИД - РИА Новости Крым, 24.11.2026
65 мирных россиян погибли от атак ВСУ за неделю – МИД
В результате атак украинских боевиков на регионы России за минувшую неделю погибли 65 мирных граждан, в том числе один ребенок, еще 225 пострадали. Об этом... РИА Новости Крым, 24.11.2026
2026-11-24T17:14
2026-11-24T17:14
2026-11-24T17:14
новости сво
атаки всу
родион мирошник
новости
обстрелы всу
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/18/1161347822_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_e9894388c6e911a959fc482ca0e05a6c.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В результате атак украинских боевиков на регионы России за минувшую неделю погибли 65 мирных граждан, в том числе один ребенок, еще 225 пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад посла по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.За этот период украинские боевики выпустили по российским гражданским объектам не менее 8 400 боеприпасов, что составило в среднем по 1 200 прилетов ежедневно. Помимо беспилотников и артиллерии, ВСУ применяли для атак по гражданским целям крылатые ракеты "Фламинго" и "Нептун", проинформировал Мирошник.Чаще всего подвергалась атакам Белгородская область, уточнил посол. За истекшую неделю было зафиксировано более 1700 атак ВСУ на этот регион.В результате ударов на Белгородчине погибли девять мирных жителей. 57 человек, в том числе девять несовершеннолетних, получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь человек пострадали при атаке БПЛА на автовокзал в Донецке Ракетный удар ВСУ по Новошахтинскому НПЗ: повреждены 12 домов Боевики Киева снова бьют по домам в ЛНР: ранены трое детей
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/18/1161347822_160:0:1121:721_1920x0_80_0_0_0df3c4cd6a7ff180b376d848cb4acfbc.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, атаки всу, родион мирошник, новости, обстрелы всу
65 мирных россиян погибли от атак ВСУ за неделю – МИД
От атак ВСУ за неделю погибли 65 мирных граждан России – Мирошник
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В результате атак украинских боевиков на регионы России за минувшую неделю погибли 65 мирных граждан, в том числе один ребенок, еще 225 пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад посла по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"За минувшую неделю от обстрелов украинских боевиков пострадали 290 мирных жителей: ранения получили 225 человек, в том числе 21 несовершеннолетний; погибли 65 человек, включая одного ребенка", - говорится в докладе.
За этот период украинские боевики выпустили по российским гражданским объектам не менее 8 400 боеприпасов, что составило в среднем по 1 200 прилетов ежедневно. Помимо беспилотников и артиллерии, ВСУ применяли для атак по гражданским целям крылатые ракеты "Фламинго" и "Нептун", проинформировал Мирошник.
Чаще всего подвергалась атакам Белгородская область, уточнил посол. За истекшую неделю было зафиксировано более 1700 атак ВСУ на этот регион.
В результате ударов на Белгородчине погибли девять мирных жителей. 57 человек, в том числе девять несовершеннолетних, получили ранения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: