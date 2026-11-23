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Вторые сутки испытаний – в Одессе после удара по энергетике нет света и воды
Вторые сутки испытаний – в Одессе после удара по энергетике нет света и воды - РИА Новости Крым, 23.11.2026
Вторые сутки испытаний – в Одессе после удара по энергетике нет света и воды
Из-за удара по энергетике Одесса осталась без света, тепла и воды. Минувшей ночью в городе звучал сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил глава Одесской... РИА Новости Крым, 23.11.2026
2026-11-23T11:06
2026-11-23T11:06
2026-11-23T11:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя — РИА Новости Крым. Из-за удара по энергетике Одесса осталась без света, тепла и воды. Минувшей ночью в городе звучал сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил глава Одесской областной администрации Сергей Лысак, назвав последние двое суток испытанием для города. По его словам, уже вторые сутки энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Очень сложная ситуация сложилась в Одессе и области после разрушений энергетических объектов региона, также обесточены потребители еще в ряде областей Украины, сообщали ранее энергетические компании "Укрэнерго" и ДТЭК. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Российские военные ударили по портам и железной дороге на УкраинеСущественно повреждено оборудование: остановлена украинская ТЭСНа украинских АЭС ограничили генерацию электроэнергии
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одесса, удары по украине, новости сво, ветераны сво, энергосистема украины, украина
Вторые сутки испытаний – в Одессе после удара по энергетике нет света и воды
После удара по энергетике Одесса вторые сутки остается без света и воды – власти