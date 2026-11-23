https://crimea.ria.ru/20261123/v-rossii-utverdili-plan-razvitiya-kadetskogo-obrazovaniya-1161294522.html
В России утвердили план развития кадетского образования
В России утвердили план развития кадетского образования - РИА Новости Крым, 23.11.2026
В России утвердили план развития кадетского образования
Правительство России утвердило план мероприятий по реализации основ государственной политики в сфере кадетского образования. Теперь в стране будет создан единый РИА Новости Крым, 23.11.2026
2026-11-23T10:55
2026-11-23T10:55
2026-11-23T10:55
правительство россии
образование в россии
новости
михаил мишустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Правительство России утвердило план мероприятий по реализации основ государственной политики в сфере кадетского образования. Теперь в стране будет создан единый реестр кадетских организаций. Об этом на оперативном совещании с вице-премьерами заявил председатель правительства Михаил Мишустин. Сейчас в России действует более 600 таких учреждений, в которых обучаются более 1 миллиона ребят. План включает более 20 мероприятий и подразумевает в том числе мониторинг состояния кадетского образования в России. Он необходим в том числе и для внедрения типовых образовательных программ в кадетских корпусах и кадетских классах. "Эти программы должны быть готовы до конца мая 2027 года. Чуть ранее – до 30 марта 2027 года должен быть разработан образец кодекса кадетской чести, которым будут руководствоваться учащиеся", - отметили в правительстве.Предполагается, что благодаря реализации новых мер больше молодых людей выберут делом своей жизни укрепление безопасности граждан, страны в целом, защиту интересов нашей Родины, отметил Мишустин. Ранее председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей Зинченко рассказал, что молодежная политика в Республике Крым успешно реализуется, основное направление - воспитание осознанного патриотизма у молодежи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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правительство россии, образование в россии, новости, михаил мишустин
В России утвердили план развития кадетского образования
В РФ утвердили план реализации основ госполитики в сфере кадетского образования
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Правительство России утвердило план мероприятий по реализации основ государственной политики в сфере кадетского образования. Теперь в стране будет создан единый реестр кадетских организаций. Об этом на оперативном совещании с вице-премьерами заявил председатель правительства Михаил Мишустин.
Сейчас в России действует более 600 таких учреждений, в которых обучаются более 1 миллиона ребят.
"Принятый документ предполагает создание единой нормативной базы, условий для деятельности организаций кадетского типа, определение общих подходов к содержанию образовательных программ и совершенствование методик преподавания, в том числе за счет внедрения лучших практик", - приводит слова премьер-министра пресс-служба кабмина.
План включает более 20 мероприятий и подразумевает в том числе мониторинг состояния кадетского образования в России. Он необходим в том числе и для внедрения типовых образовательных программ в кадетских корпусах и кадетских классах.
"Эти программы должны быть готовы до конца мая 2027 года. Чуть ранее – до 30 марта 2027 года должен быть разработан образец кодекса кадетской чести, которым будут руководствоваться учащиеся", - отметили в правительстве.
Предполагается, что благодаря реализации новых мер больше молодых людей выберут делом своей жизни укрепление безопасности граждан, страны в целом, защиту интересов нашей Родины, отметил Мишустин.
Ранее председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей Зинченко рассказал
, что молодежная политика в Республике Крым успешно реализуется, основное направление - воспитание осознанного патриотизма у молодежи.
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