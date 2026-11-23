https://crimea.ria.ru/20261123/v-rossii-utverdili-plan-razvitiya-kadetskogo-obrazovaniya-1161294522.html

В России утвердили план развития кадетского образования

В России утвердили план развития кадетского образования - РИА Новости Крым, 23.11.2026

В России утвердили план развития кадетского образования

Правительство России утвердило план мероприятий по реализации основ государственной политики в сфере кадетского образования. Теперь в стране будет создан единый РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-23T10:55

2026-11-23T10:55

2026-11-23T10:55

правительство россии

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михаил мишустин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Правительство России утвердило план мероприятий по реализации основ государственной политики в сфере кадетского образования. Теперь в стране будет создан единый реестр кадетских организаций. Об этом на оперативном совещании с вице-премьерами заявил председатель правительства Михаил Мишустин. Сейчас в России действует более 600 таких учреждений, в которых обучаются более 1 миллиона ребят. План включает более 20 мероприятий и подразумевает в том числе мониторинг состояния кадетского образования в России. Он необходим в том числе и для внедрения типовых образовательных программ в кадетских корпусах и кадетских классах. "Эти программы должны быть готовы до конца мая 2027 года. Чуть ранее – до 30 марта 2027 года должен быть разработан образец кодекса кадетской чести, которым будут руководствоваться учащиеся", - отметили в правительстве.Предполагается, что благодаря реализации новых мер больше молодых людей выберут делом своей жизни укрепление безопасности граждан, страны в целом, защиту интересов нашей Родины, отметил Мишустин. Ранее председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей Зинченко рассказал, что молодежная политика в Республике Крым успешно реализуется, основное направление - воспитание осознанного патриотизма у молодежи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

правительство россии, образование в россии, новости, михаил мишустин