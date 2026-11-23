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В РФ запускают цифровой ресурс дошкольного образования "Главный детский"
В РФ запускают цифровой ресурс дошкольного образования "Главный детский" - РИА Новости Крым, 23.11.2026
В РФ запускают цифровой ресурс дошкольного образования "Главный детский"
В России запускают единый цифровой ресурс дошкольного образования "Главный детский". Он содержит проверенные материалы по воспитанию детей, практические... РИА Новости Крым, 23.11.2026
2026-11-23T14:10
2026-11-23T14:10
2026-11-23T14:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. В России запускают единый цифровой ресурс дошкольного образования "Главный детский". Он содержит проверенные материалы по воспитанию детей, практические рекомендации для родителей и воспитателей, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Платформа содержит рекомендации для воспитателей и педагогов, советы для родителей. Пользователи ресурса узнают, как организовать досуг ребенка, развивать его, растить здоровым, а также как подготовиться к школе.Портал объединит проверенные экспертами материалы: игры, книги, мультфильмы, готовые сценарии занятий, музыку, методические рекомендации и другие материалы, разбитые по возрасту ребенка, теме и задаче.Сейчас на портал загружено около трех тысяч материалов и почти столько же ждут очереди на проверку, добавил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.Ранее сообщалось, что Минпросвещения обновит стандарт работы детских садов. Также отмечалось, что к 1 сентября следующего года в России появится перечень средств обучения и воспитания, в том числе игр и игрушек для детсадов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Детские сады в Крыму: как будет организована работа80 млрд рублей: на горячее питание для младшеклассников выделят больше денегВ Крыму детей учителей будут без очереди принимать в детские сады
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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минпросвещения рф, сергей кравцов, детский сад, образование в россии, новости
В РФ запускают цифровой ресурс дошкольного образования "Главный детский"
Единый цифровой ресурс дошкольного образования "Главный детский" запустили в России
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. В России запускают единый цифровой ресурс дошкольного образования "Главный детский". Он содержит проверенные материалы по воспитанию детей, практические рекомендации для родителей и воспитателей, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
"Даем запуск "Главному детскому" – единому российскому цифровому ресурсу дошкольного образования. Здесь имеются все проверенные материалы для детей от 0 до 8 лет. Этот портал будет не статический, он будет постоянно развиваться с учетом лучших практик, лучшего опыта ", – сказал Кравцов.
Платформа содержит рекомендации для воспитателей и педагогов, советы для родителей. Пользователи ресурса узнают, как организовать досуг ребенка, развивать его, растить здоровым, а также как подготовиться к школе.
Портал объединит проверенные экспертами материалы: игры, книги, мультфильмы, готовые сценарии занятий, музыку, методические рекомендации и другие материалы, разбитые по возрасту ребенка, теме и задаче.
Сейчас на портал загружено около трех тысяч материалов и почти столько же ждут очереди на проверку, добавил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.
"Материалы можно сортировать по целевой аудитории, по возрасту, образовательной цели, виду деятельности, направлению воспитания, а также темам", – отметил Древаль.
Ранее сообщалось, что Минпросвещения обновит
стандарт работы детских садов. Также отмечалось, что к 1 сентября следующего года в России появится перечень
средств обучения и воспитания, в том числе игр и игрушек для детсадов.
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