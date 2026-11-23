https://crimea.ria.ru/20261123/v-rf-zapuskayut-tsifrovoy-resurs-doshkolnogo-obrazovaniya-glavnyy-detskiy-1161302864.html

В РФ запускают цифровой ресурс дошкольного образования "Главный детский"

В РФ запускают цифровой ресурс дошкольного образования "Главный детский" - РИА Новости Крым, 23.11.2026

В РФ запускают цифровой ресурс дошкольного образования "Главный детский"

В России запускают единый цифровой ресурс дошкольного образования "Главный детский". Он содержит проверенные материалы по воспитанию детей, практические... РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-23T14:10

2026-11-23T14:10

2026-11-23T14:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. В России запускают единый цифровой ресурс дошкольного образования "Главный детский". Он содержит проверенные материалы по воспитанию детей, практические рекомендации для родителей и воспитателей, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Платформа содержит рекомендации для воспитателей и педагогов, советы для родителей. Пользователи ресурса узнают, как организовать досуг ребенка, развивать его, растить здоровым, а также как подготовиться к школе.Портал объединит проверенные экспертами материалы: игры, книги, мультфильмы, готовые сценарии занятий, музыку, методические рекомендации и другие материалы, разбитые по возрасту ребенка, теме и задаче.Сейчас на портал загружено около трех тысяч материалов и почти столько же ждут очереди на проверку, добавил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.Ранее сообщалось, что Минпросвещения обновит стандарт работы детских садов. Также отмечалось, что к 1 сентября следующего года в России появится перечень средств обучения и воспитания, в том числе игр и игрушек для детсадов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Детские сады в Крыму: как будет организована работа80 млрд рублей: на горячее питание для младшеклассников выделят больше денегВ Крыму детей учителей будут без очереди принимать в детские сады

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минпросвещения рф, сергей кравцов, детский сад, образование в россии, новости