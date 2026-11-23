В РФ выделят 50 миллиардов рублей на строительство ж/д паромов для Калининграда
Правительство направит около 50 млрд рублей на строительство ж/д паромов для Калининграда
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Правительство России направит около 50 млрд рублей на строительство двух железнодорожных паромов для бесперебойной логистики Калининграда, сообщил на оперативном совещании с вице-премьерами заявил председатель Правительства Михаил Мишустин.
"Президент подчеркивал, что Калининградская область имеет особую географию и в силу этого противоправные действия некоторых стран, нарушения логистических цепочек, попытки транспортной блокады затрудняют работу предприятий, которые там находятся", – цитирует премьер-министра пресс-служба кабмина.
Чтобы обеспечить регион бесперебойным снабжением необходимыми товарами и сырьем, уже строятся два новых железнодорожных парома. Их создадут на отечественной верфи по российскому проекту. Выйдут паромы на морскую переправу между портами Балтийск и Усть-Луга, которая связывает Калининградскую и Ленинградскую области.
Правительство включило строительство паромов в перечень инфраструктурных проектов, получающих средства Фонда национального благосостояния.
"Это позволит направить на строительство паромов около 50 миллиардов рублей с учетом бюджетного финансирования, благодаря чему улучшится транспортная связанность с самым западным субъектом РФ, снизятся расходы бизнеса на перевозку грузов", – отметил Мишустин.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в свете ударов по Крымскому мосту будет усиливать защиту трассы "Новороссия", соединяющей Крымский полуостров с материковой частью страны, и отодвигать еще дальше ВСУ на этом направлении. Также зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин заявлял, что план восстановления Крымского моста полностью согласован, средства на проведение работ предусмотрены.