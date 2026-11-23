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В РФ выделят 50 миллиардов рублей на строительство ж/д паромов для Калининграда

В РФ выделят 50 миллиардов рублей на строительство ж/д паромов для Калининграда - РИА Новости Крым, 23.11.2026

В РФ выделят 50 миллиардов рублей на строительство ж/д паромов для Калининграда

Правительство России направит около 50 млрд рублей на строительство двух железнодорожных паромов для бесперебойной логистики Калининграда, сообщил на... РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-23T13:07

2026-11-23T13:07

2026-11-23T13:07

калининград

транспорт

логистика

правительство севастополя

михаил мишустин

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Правительство России направит около 50 млрд рублей на строительство двух железнодорожных паромов для бесперебойной логистики Калининграда, сообщил на оперативном совещании с вице-премьерами заявил председатель Правительства Михаил Мишустин. Чтобы обеспечить регион бесперебойным снабжением необходимыми товарами и сырьем, уже строятся два новых железнодорожных парома. Их создадут на отечественной верфи по российскому проекту. Выйдут паромы на морскую переправу между портами Балтийск и Усть-Луга, которая связывает Калининградскую и Ленинградскую области. Правительство включило строительство паромов в перечень инфраструктурных проектов, получающих средства Фонда национального благосостояния. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в свете ударов по Крымскому мосту будет усиливать защиту трассы "Новороссия", соединяющей Крымский полуостров с материковой частью страны, и отодвигать еще дальше ВСУ на этом направлении. Также зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин заявлял, что план восстановления Крымского моста полностью согласован, средства на проведение работ предусмотрены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

калининград, транспорт, логистика, правительство севастополя, михаил мишустин, новости