https://crimea.ria.ru/20261123/v-krymu-suprugi-opekuny-rastratili-dengi-detey-prigovor-suda-1161308763.html

В Крыму супруги-опекуны растратили деньги детей: приговор суда

В Крыму супруги-опекуны растратили деньги детей: приговор суда - РИА Новости Крым, 23.11.2026

В Крыму супруги-опекуны растратили деньги детей: приговор суда

В Крыму осудили супругов из Красногвардейского района, которые, став опекунами 13 детей, растратили деньги подопечных. Также перед судом предстанет бывшая... РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-23T15:27

2026-11-23T15:27

2026-11-23T15:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму осудили супругов из Красногвардейского района, которые, став опекунами 13 детей, растратили деньги подопечных. Также перед судом предстанет бывшая сотрудница органов опеки и попечительства, сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Установлено, что супруги снимали деньги со счетов трех детей и тратили на себя, оформляя фиктивные документы и чеки. Сотрудница органов опеки знала об этом, но не принимала меры.После выявления преступной схемы детей изъяли из семьи и поместили в реабилитационный центр. На имущество супругов наложен арест, рассказали в прокуратуре Крыма."Несовершеннолетним причинен ущерб на общую сумму 609 тыс. рублей, который возмещен в полном объеме", - отметили в надзорном ведомстве.В отношении супругов расследовалось уголовное дело по ч. 2, 3 ст. 160 УК РФ ("Растрата"). Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 200 тысяч рублей. В отношении его жены уголовное дело находится на стадии расследования.В отношении сотрудницы органов опеки и попечительства возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). По данным Следкома Крыма, женщина получила от семейной пары почти 60 тысяч рублей, принадлежащих детям. Расследование продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-руководитель "Севастопольгаза" получил пять лет колонии за растрату имущества на 34 млнВ Севастополе главбух похитила пять млн рублей у судоремонтных предприятийВодитель мусоровоза в Крыму похитил более 1 100 литров топлива

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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