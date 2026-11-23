https://crimea.ria.ru/20261123/v-krymu-suprugi-opekuny-rastratili-dengi-detey-prigovor-suda-1161308763.html
В Крыму супруги-опекуны растратили деньги детей: приговор суда
В Крыму супруги-опекуны растратили деньги детей: приговор суда - РИА Новости Крым, 23.11.2026
В Крыму супруги-опекуны растратили деньги детей: приговор суда
В Крыму осудили супругов из Красногвардейского района, которые, став опекунами 13 детей, растратили деньги подопечных. Также перед судом предстанет бывшая... РИА Новости Крым, 23.11.2026
2026-11-23T15:27
2026-11-23T15:27
2026-11-23T15:29
растрата
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму осудили супругов из Красногвардейского района, которые, став опекунами 13 детей, растратили деньги подопечных. Также перед судом предстанет бывшая сотрудница органов опеки и попечительства, сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Установлено, что супруги снимали деньги со счетов трех детей и тратили на себя, оформляя фиктивные документы и чеки. Сотрудница органов опеки знала об этом, но не принимала меры.После выявления преступной схемы детей изъяли из семьи и поместили в реабилитационный центр. На имущество супругов наложен арест, рассказали в прокуратуре Крыма."Несовершеннолетним причинен ущерб на общую сумму 609 тыс. рублей, который возмещен в полном объеме", - отметили в надзорном ведомстве.В отношении супругов расследовалось уголовное дело по ч. 2, 3 ст. 160 УК РФ ("Растрата"). Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 200 тысяч рублей. В отношении его жены уголовное дело находится на стадии расследования.В отношении сотрудницы органов опеки и попечительства возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). По данным Следкома Крыма, женщина получила от семейной пары почти 60 тысяч рублей, принадлежащих детям. Расследование продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-руководитель "Севастопольгаза" получил пять лет колонии за растрату имущества на 34 млнВ Севастополе главбух похитила пять млн рублей у судоремонтных предприятийВодитель мусоровоза в Крыму похитил более 1 100 литров топлива
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растрата, взятка, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, новости крыма, крым, дети
В Крыму супруги-опекуны растратили деньги детей: приговор суда
В Крыму опекуны растратили деньги детей с помощью сотрудницы органов попечительства
15:27 23.11.2026 (обновлено: 15:29 23.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму осудили супругов из Красногвардейского района, которые, став опекунами 13 детей, растратили деньги подопечных. Также перед судом предстанет бывшая сотрудница органов опеки и попечительства, сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
"Женщина работала в органах опеки и попечительства, была уполномочена осуществлять контроль за условиями жизни подопечных, проверять соблюдение их прав и сохранность их имущества. В корыстных целях должностное лицо вступило в преступный сговор с супругами, взявшими под опеку 13 детей", - говорится в сообщении.
Установлено, что супруги снимали деньги со счетов трех детей и тратили на себя, оформляя фиктивные документы и чеки. Сотрудница органов опеки знала об этом, но не принимала меры.
"Действующему на тот момент должностному лицу стало известно, что отец семейства нуждается в деньгах для оплаты адвоката, так как он привлекался к уголовной ответственности. Сотрудница администрации предложила опекунам для этих целей незаконно воспользоваться средствами со счетов детей, передав часть суммы ей за то, что она не примет мер в отношении них", - рассказали в Следственном комитете по Крыму и Севастополю.
После выявления преступной схемы детей изъяли из семьи и поместили в реабилитационный центр. На имущество супругов наложен арест, рассказали в прокуратуре Крыма.
"Несовершеннолетним причинен ущерб на общую сумму 609 тыс. рублей, который возмещен в полном объеме", - отметили в надзорном ведомстве.
В отношении супругов расследовалось уголовное дело по ч. 2, 3 ст. 160 УК РФ ("Растрата"). Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 200 тысяч рублей. В отношении его жены уголовное дело находится на стадии расследования.
В отношении сотрудницы органов опеки и попечительства возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). По данным Следкома Крыма, женщина получила от семейной пары почти 60 тысяч рублей, принадлежащих детям. Расследование продолжается.
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