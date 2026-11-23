https://crimea.ria.ru/20261123/v-krymu-startoval-masshtabnyy-festival-proforientatsii-1161300785.html

В Крыму стартовал масштабный фестиваль профориентации

В Крыму стартовал масштабный фестиваль профориентации - РИА Новости Крым, 23.11.2026

В Крыму стартовал масштабный фестиваль профориентации

В Крыму проходит фестиваль среднего профессионального образования (СПО) "Крым профессиональный" под девизом "Выбирай дело. Создавай будущее. Развивай Крым!"... РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-23T15:38

2026-11-23T15:38

2026-11-23T15:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму проходит фестиваль среднего профессионального образования (СПО) "Крым профессиональный" под девизом "Выбирай дело. Создавай будущее. Развивай Крым!". Мероприятие затронет все муниципалитеты Крыма и все учреждения среднего профессионального образования, рассказали в Министерстве образования, науки и молодежи Республики Крым.Мероприятие задумано для формирования позитивного имиджа системы СПО, внедрения современных форматов профориентации и популяризации ключевых федеральных инициатив: проекта "Профессионалитет" и проекта ранней профессиональной ориентации "Билет в будущее".Торжественное открытие фестиваля состоялось 23 ноября в формате прямого эфира.По ее словам, для школьников это уникальная возможность не просто услышать о профессии, а попробовать себя в деле, увидеть передовое оборудование и осознанно выбрать свой путь.В течение пяти дней, до 27 ноября, на базе профессиональных образовательных организаций по всему полуострову для школьников пройдут мастер-классы, профессиональные пробы и экскурсии. Ребята познакомятся с наиболее востребованными профессиями региона, оценят оснащение современных мастерских.Ранее сообщалось, что попробовать и выбрать будущую профессию современным школьникам страны помогают онлайн-симуляторы на платформе "Профиград" проекта "Билет в будущее".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:17 крымских педагогов победили в проекте Знание.НаставникиВ Севастополе назначили стипендии школьникам и молодым ученымРоссийским аспирантам и молодым ученым окажут дополнительную поддержку

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новости крыма, крым, образование в крыму и севастополе, общество, минобраз крыма