В Крыму стартовал масштабный фестиваль профориентации
В Крыму стартовал фестиваль среднего профессионального образования "Крым профессиональный"
© Министерство образования, науки и молодежи Республики КрымВ Крыму стартовал профориентационный фестиваль
© Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму проходит фестиваль среднего профессионального образования (СПО) "Крым профессиональный" под девизом "Выбирай дело. Создавай будущее. Развивай Крым!". Мероприятие затронет все муниципалитеты Крыма и все учреждения среднего профессионального образования, рассказали в Министерстве образования, науки и молодежи Республики Крым.
Мероприятие задумано для формирования позитивного имиджа системы СПО, внедрения современных форматов профориентации и популяризации ключевых федеральных инициатив: проекта "Профессионалитет" и проекта ранней профессиональной ориентации "Билет в будущее".
Торжественное открытие фестиваля состоялось 23 ноября в формате прямого эфира.
"Проведение таких масштабных фестивалей – это прямой инвестиционный вклад в кадровое будущее нашего региона. Сегодня система среднего профессионального образования Крыма переживает качественное обновление: открываются современные мастерские, внедряются программы "Профессионалитета", усиливается связь колледжей и техникумов с реальным сектором экономики", – отметила министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик.
© Министерство образования, науки и молодежи Республики КрымВ Крыму стартовал профориентационный фестиваль
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В Крыму стартовал профориентационный фестиваль
© Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
© Министерство образования, науки и молодежи Республики КрымВ Крыму стартовал профориентационный фестиваль
2 из 6
В Крыму стартовал профориентационный фестиваль
© Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
© Министерство образования, науки и молодежи Республики КрымВ Крыму стартовал профориентационный фестиваль
3 из 6
В Крыму стартовал профориентационный фестиваль
© Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
© Министерство образования, науки и молодежи Республики КрымВ Крыму стартовал профориентационный фестиваль
4 из 6
В Крыму стартовал профориентационный фестиваль
© Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
© Министерство образования, науки и молодежи Республики КрымВ Крыму стартовал профориентационный фестиваль
5 из 6
В Крыму стартовал профориентационный фестиваль
© Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
© Министерство образования, науки и молодежи Республики КрымВ Крыму стартовал профориентационный фестиваль
6 из 6
В Крыму стартовал профориентационный фестиваль
© Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
1 из 6
В Крыму стартовал профориентационный фестиваль
© Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
2 из 6
В Крыму стартовал профориентационный фестиваль
© Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
3 из 6
В Крыму стартовал профориентационный фестиваль
© Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
4 из 6
В Крыму стартовал профориентационный фестиваль
© Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
5 из 6
В Крыму стартовал профориентационный фестиваль
© Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
6 из 6
В Крыму стартовал профориентационный фестиваль
© Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
По ее словам, для школьников это уникальная возможность не просто услышать о профессии, а попробовать себя в деле, увидеть передовое оборудование и осознанно выбрать свой путь.
В течение пяти дней, до 27 ноября, на базе профессиональных образовательных организаций по всему полуострову для школьников пройдут мастер-классы, профессиональные пробы и экскурсии. Ребята познакомятся с наиболее востребованными профессиями региона, оценят оснащение современных мастерских.
Ранее сообщалось, что попробовать и выбрать будущую профессию современным школьникам страны помогают онлайн-симуляторы на платформе "Профиград" проекта "Билет в будущее".
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