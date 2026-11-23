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В Крыму пенсионерке начислили 26 млрд рублей неустойки за отказ снести сарай

В Крыму пенсионерке начислили 26 млрд рублей неустойки за отказ снести сарай - РИА Новости Крым, 23.11.2026

В Крыму пенсионерке начислили 26 млрд рублей неустойки за отказ снести сарай

В Крыму долг в 26 млрд рублей, который начислили 82-летней пенсионерке за отказ снести сарай и забор, признали неисполнимым. Об этом сообщает Четвертый... РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-23T16:18

2026-11-23T16:18

2026-11-23T16:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму долг в 26 млрд рублей, который начислили 82-летней пенсионерке за отказ снести сарай и забор, признали неисполнимым. Об этом сообщает Четвертый кассационный суд общей юрисдикции."Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отклонил кассационную жалобу 90-летнего жителя Симферополя, который оспаривал апелляционное определение Верховного Суда Республики Крым по вопросу отмены взыскания судебной неустойки с 82-летней совладелицы земельного участка с домовладением за неисполненное решение суда", - говорится в сообщении.Изначально 90-летний мужчина требовал снести самовольно построенные женщиной гараж, сарай, ограждения и другие металлические конструкции.Киевский районный суд удовлетворил иск, однако женщина не исполнила его, и истец подал заявление о присуждении ей судебной неустойки с прогрессивной схемой начисления на период просрочки: 500 рублей за первый месяц с увеличением ее размера на 100% ежемесячно."Апелляционный суд отменил определение суда первой инстанции в части неустойки и постановил вернуть ответчице взысканные с нее денежные средства, ссылаясь на то, что судебное решение о сносе исполнено, а фактически неисполнимая неустойка не отвечает принципам соразмерности и справедливости", - добавили в суде.Ранее сообщалось, что наиболее распространенными нарушениями на земельных участках в Крыму являются нецелевое использование и самовольное занятие земель.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сменил замки: севастополец ответит за незаконное выселение соседаСупруги из Севастополя пытались провернуть аферу с городской землейМошенникам из Феодосии дали срок за аферы с недвижимостью на 10 миллионов

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