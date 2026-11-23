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В Херсонесе создают новую магистральную экспозицию

В Херсонесе создают новую магистральную экспозицию - РИА Новости Крым, 23.11.2026

В Херсонесе создают новую магистральную экспозицию

В музее-заповеднике "Херсонес Таврический" создают новую масштабную магистральную экспозицию, которая расскажет об истории Херсонеса – от греческой эпохи и до... РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-23T15:55

2026-11-23T15:55

2026-11-23T15:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В музее-заповеднике "Херсонес Таврический" создают новую масштабную магистральную экспозицию, которая расскажет об истории Херсонеса – от греческой эпохи и до падения. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила директор Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова.По ее словам, экспозиция разместится в большом здании площадью 23 тысячи квадратных метров – для музейного сообщества это уникальная возможность."У нас есть эта уникальная возможность, когда мы поменяли, что называется, место жительства музея. Более того, наша экспозиция вмещает в себя раскопки, что тоже будет очень интересно и притягательно для наших посетителей", – отметила директор музея.Она подчеркнула, что при создании экспозиции применяются различные современные методы показа."Учитывая, что мы создаем новую экспозицию, конечно, мы не можем делать ее сугубо классической. Мы применяем все возможные современные методы показа музейного для того, чтобы археологические памятники заговорили с посетителями на современном языке. Так что я думаю, что это будет открытием следующего года", – подчеркнула Морозова.Интерес к государственному музею-заповеднику "Херсонес Таврический" в Севастополе остается высоким, как со стороны крымчан, так и со стороны гостей со всей страны. Все еще продолжается обработка материалов, полученных в результате раскопок, предшествовавших текущему сезону, а до конца 2026 года будет открыта постоянная музейная экспозиция, включающая раздел, посвященный исследованиям "Херсонеса Таврического", сообщала ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" директор Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова.Кроме того, сообщалось, что участники пятого заезда Молодежного историко-культурного форума "Истоки" – "Наследие" в Новом Херсонесе в Севастополе разработают проекты по сохранению наследия и развитию музеев.Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" готовится к юбилейному году. В 2027 он отметит сразу несколько дат: 200-летие со дня начала раскопок в Херсонесе, 135-летие самого музея и 180‑летие со дня рождения Карла Косцюшко‑Валюжинича – основателя музея, чье имя неразрывно связано с историей изучения Херсонеса. История крупнейшей археологической площадки многогранна и насыщена открытиями, которые не раз меняли представления ученых о жизни как самого античного города, так и его роли в истории Северного Причерноморья.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Европе такого нет - эксперт раскрыл уникальность Судака в КрымуЗа месяц музей Крошицкого в Севастополе посетили 7,5 тысяч человекПостоянную экспозицию в музее "Херсонеса Таврического" отроют до конца года

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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