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В Днепропетровске остановлен весь электротранспорт и метро
В Днепропетровске остановлен весь электротранспорт и метро - РИА Новости Крым, 23.11.2026
В Днепропетровске остановлен весь электротранспорт и метро
Из-за проблем с электроснабжением в Днепропетровске остановились все трамваи, троллейбусы и метро, сообщают местные СМИ. РИА Новости Крым, 23.11.2026
2026-11-23T13:30
2026-11-23T13:30
2026-11-23T13:30
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электротранспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Из-за проблем с электроснабжением в Днепропетровске остановились все трамваи, троллейбусы и метро, сообщают местные СМИ.Отмечается, что работа электротранспорта была ограничена уже накануне вечером. Как сообщил мэр города Борис Филатов, также произошел пожар в депо электротранспорта.В понедельник утром сообщалось, что движение метро через Южный мост в Киеве не возобновится до Нового года.На Украине ограничивают генерацию электроэнергии на атомных электростанциях из-за повреждений подстанций.Кроме того, само существование объектов энергетики и водоснабжения Киева грядущей зимой под вопросом, заявлял мэр города Виталий Кличко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве начали строить понтонные мосты через ДнепрУязвимая Одесса и "тяжелый" Кривой Рог - заявление о ЧП на УкраинеВторые сутки испытаний – в Одессе после удара по энергетике нет света и воды
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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днепропетровск, электротранспорт, трамвай, троллейбус, метро, новости, отключение электроэнергии
В Днепропетровске остановлен весь электротранспорт и метро
В Днепропетровске из-за проблем со светом остановлена работа электротранспорта и метро