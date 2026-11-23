https://crimea.ria.ru/20261123/v-dnepropetrovske-ostanovlen-ves-elektrotransport-i-metro-1161301325.html

В Днепропетровске остановлен весь электротранспорт и метро

В Днепропетровске остановлен весь электротранспорт и метро - РИА Новости Крым, 23.11.2026

В Днепропетровске остановлен весь электротранспорт и метро

Из-за проблем с электроснабжением в Днепропетровске остановились все трамваи, троллейбусы и метро, сообщают местные СМИ. РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-23T13:30

2026-11-23T13:30

2026-11-23T13:30

днепропетровск

электротранспорт

трамвай

троллейбус

метро

новости

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Из-за проблем с электроснабжением в Днепропетровске остановились все трамваи, троллейбусы и метро, сообщают местные СМИ.Отмечается, что работа электротранспорта была ограничена уже накануне вечером. Как сообщил мэр города Борис Филатов, также произошел пожар в депо электротранспорта.В понедельник утром сообщалось, что движение метро через Южный мост в Киеве не возобновится до Нового года.На Украине ограничивают генерацию электроэнергии на атомных электростанциях из-за повреждений подстанций.Кроме того, само существование объектов энергетики и водоснабжения Киева грядущей зимой под вопросом, заявлял мэр города Виталий Кличко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве начали строить понтонные мосты через ДнепрУязвимая Одесса и "тяжелый" Кривой Рог - заявление о ЧП на УкраинеВторые сутки испытаний – в Одессе после удара по энергетике нет света и воды

днепропетровск

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

днепропетровск, электротранспорт, трамвай, троллейбус, метро, новости, отключение электроэнергии