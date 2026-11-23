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В Алуште горит многоквартирный дом – есть угроза распространения огня
В Алуште горит многоквартирный дом – есть угроза распространения огня - РИА Новости Крым, 23.11.2026
В Алуште горит многоквартирный дом – есть угроза распространения огня
Многоквартирный дом горит в городском округе Алушта, огонь охватил 100 квадратных метров, есть угроза распространения на кровлю, сообщает пресс-служба крымского РИА Новости Крым, 23.11.2026
2026-11-23T13:37
2026-11-23T13:37
2026-11-23T13:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Многоквартирный дом горит в городском округе Алушта, огонь охватил 100 квадратных метров, есть угроза распространения на кровлю, сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России.Из дома были эвакуированы 10 человек. Площадь пожара 100 квадратных метров, есть угроза распространения на кровлю, сообщают в МЧС. Для ликвидации привлечены от РСЧС 24 человека и 10 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости крыма, алушта, гу мчс рф по республике крым, происшествия, пожар
В Алуште горит многоквартирный дом – есть угроза распространения огня
В Крыму горит многоквартирный дом в ГО Алушта – есть угроза распространения огня
13:37 23.11.2026 (обновлено: 13:43 23.11.2026)