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В Алуште горит многоквартирный дом – есть угроза распространения огня

В Алуште горит многоквартирный дом – есть угроза распространения огня - РИА Новости Крым, 23.11.2026

В Алуште горит многоквартирный дом – есть угроза распространения огня

Многоквартирный дом горит в городском округе Алушта, огонь охватил 100 квадратных метров, есть угроза распространения на кровлю, сообщает пресс-служба крымского РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-23T13:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Многоквартирный дом горит в городском округе Алушта, огонь охватил 100 квадратных метров, есть угроза распространения на кровлю, сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России.Из дома были эвакуированы 10 человек. Площадь пожара 100 квадратных метров, есть угроза распространения на кровлю, сообщают в МЧС. Для ликвидации привлечены от РСЧС 24 человека и 10 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

алушта

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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