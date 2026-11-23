Товарооборот РФ и КНР за 10 месяцев приблизился к 240 миллиардам долларов
Объем товарооборота России и КНР за 10 месяцев вырос почти до 240 миллиардов долларов
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкБанкноты российских рублей, китайских юаней и долларов США.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. За десять месяцев товарооборот между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой вырос до 240 млрд долларов, сообщил министр финансов России Антон Силуанов на 12-м заседании Финансового диалога России и Китая.
"За последние 10 месяцев объем товарооборота между нашими странами вырос почти до 240 млрд долларов. Реализуется свыше 90 совместных инвестиционных проектов в энергетике, транспорте, промышленности и в высокотехнологичных отраслях. Развиваются туристические, культурные и научные обмены", – отметил Антон Силуанов, открывая мероприятие.
По его словам, ключевую роль в достижении таких результатов играет эффективное сотрудничество между минфинами двух стран.
На полях финансового диалога также прошла двухсторонняя встреча Антона Силуанова и министра финансов КНР Лань Фоаня, в ходе которой стороны обсудили сотрудничество в вопросах, представляющих взаимный интерес.
Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне заявил, что работа России и Китая идет "по восходящей" на благо народов двух стран на основе подписанного четверть века назад Договора о добрососедстве. В 2026 году товарооборот России и Китая покажет хорошую динамику роста, отметил президент.
Читайте также на РИА Новости Крым: