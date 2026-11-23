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Товарооборот РФ и КНР за 10 месяцев приблизился к 240 миллиардам долларов

Товарооборот РФ и КНР за 10 месяцев приблизился к 240 миллиардам долларов - РИА Новости Крым, 23.11.2026

Товарооборот РФ и КНР за 10 месяцев приблизился к 240 миллиардам долларов

За десять месяцев товарооборот между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой вырос до 240 млрд долларов, сообщил министр финансов России Антон... РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-23T16:33

2026-11-23T16:33

2026-11-23T16:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. За десять месяцев товарооборот между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой вырос до 240 млрд долларов, сообщил министр финансов России Антон Силуанов на 12-м заседании Финансового диалога России и Китая.По его словам, ключевую роль в достижении таких результатов играет эффективное сотрудничество между минфинами двух стран.На полях финансового диалога также прошла двухсторонняя встреча Антона Силуанова и министра финансов КНР Лань Фоаня, в ходе которой стороны обсудили сотрудничество в вопросах, представляющих взаимный интерес.Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне заявил, что работа России и Китая идет "по восходящей" на благо народов двух стран на основе подписанного четверть века назад Договора о добрососедстве. В 2026 году товарооборот России и Китая покажет хорошую динамику роста, отметил президент.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россию, США и Китай объединяет ответственность за поддержание мира – ПутСи Цзиньпин призвал к запрету и полному уничтожению ядерного оружияО чем договорились Путин, Трамп и Си Цзиньпин – итоговая декларация

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, китай, товарооборот, экономика, антон силуанов, новости