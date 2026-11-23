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Сильный порывистый ветер и дождь ожидаются в Севастополе

Сильный порывистый ветер и дождь ожидаются в Севастополе - РИА Новости Крым, 23.11.2026

Сильный порывистый ветер и дождь ожидаются в Севастополе

В понедельник в Севастополе вновь будет дуть сильный ветер с порывами до 20 м/с. Спасатели рекомендуют отказаться от дальних поездок, выходов в море и лес. Об... РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-23T14:35

2026-11-23T14:35

2026-11-23T14:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник в Севастополе вновь будет дуть сильный ветер с порывами до 20 м/с. Спасатели рекомендуют отказаться от дальних поездок, выходов в море и лес. Об этом сообщили в региональном МЧС.В МЧС России по Севастополю напомнили об опасности нахождения у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП, вблизи рекламных щитов в горах, в море и у моря.По возможности стоит отказаться от дальних поездок, выходов в море, в горы и в лес, а также от долгих пеших переходов по городу. Не находиться на обрывах, причалах и набережных у воды.Ранее в республиканском главке МЧС России сообщали, что сильные дожди с холодным штормовым ветром ожидаются в Крыму 23 и 24 ноября, объявлено экстренное предупреждение. Экстренные службы Ялты призвали не выходить на набережную из-за шторма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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