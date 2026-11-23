https://crimea.ria.ru/20261123/sevastopolskim-predprinimatelyam-ogranichat-podachu-elektrichestva-1161312272.html
Севастопольским предпринимателям ограничат подачу электричества
Севастопольским предпринимателям ограничат подачу электричества - РИА Новости Крым, 23.11.2026
Севастопольским предпринимателям ограничат подачу электричества
Во вторник, 24 ноября, севастопольскому бизнесу электроэнергию будут подавать с ограничениями. Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 23.11.2026
2026-11-23T17:21
2026-11-23T17:21
2026-11-23T17:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник, 24 ноября, севастопольскому бизнесу электроэнергию будут подавать с ограничениями. Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго".Ограничение распространяется исключительно на юридических лиц, расположенных на территории Севастополя, уточнили в "Севастопольэнерго".В понедельник стало известно, что Республика Крым, Севастополь, Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области получат дополнительное энергетическое оборудование.Дефицит электричества в Крыму и СевастополеПеребои с энергоснабжением Республики Крым и Севастополя начались 24 октября, когда вражеские беспилотники ночью атаковали магистральные энергосети за пределами полуострова. В результате удара оба субъекта были обесточены. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, в регионах был введен особый режим.В Крыму и Севастополе из-за недостаточного объема поступающей электроэнергии введены графики подачи света и воды. В городах и райцентрах республики открылись центры содействия населению, где можно зарядить мобильные телефоны в период отсутствия электроэнергии.Еще одна атака на энергообъекты, от которых зависит электроснабжение Крымского полуострова, была предпринята ВСУ в ночь на 4 ноября. В Крыму и Севастополе были введены дополнительные ограничения подачи электроэнергии. Соблюдение графиков отключений света из-за дефицита электроэнергии стало невозможным. В этой ситуации в обоих субъекта были продлены школьные каникулы.Как отмечают энергоснабжающие предприятия Крыма и Севастополя, электричество в регионах подают в зависимости от технологических возможностей. Для социально значимых объектов применяются резервные схемы электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, севастопольэнерго, отключение электроэнергии, энергосистема крыма, электроэнергия
Севастопольским предпринимателям ограничат подачу электричества
В Севастополе во вторник введут ограничение энергопотребления для юрлиц
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник, 24 ноября, севастопольскому бизнесу электроэнергию будут подавать с ограничениями. Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго".
"В связи с проведением аварийных ремонтных работ на объектах энергосистемы за пределами Севастополя 24 ноября с 7:00 до 21:00 вводится ограничение режима потребления электрической мощности", – говорится в сообщении.
Ограничение распространяется исключительно на юридических лиц, расположенных на территории Севастополя, уточнили в "Севастопольэнерго".
В понедельник стало известно, что Республика Крым, Севастополь, Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области получат
дополнительное энергетическое оборудование.
Дефицит электричества в Крыму и Севастополе
Перебои с энергоснабжением Республики Крым и Севастополя начались
24 октября, когда вражеские беспилотники ночью атаковали магистральные энергосети за пределами полуострова. В результате удара оба субъекта были обесточены. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, в регионах был введен особый режим.
В Крыму и Севастополе из-за недостаточного объема поступающей электроэнергии введены графики подачи света и воды. В городах и райцентрах республики открылись центры содействия населению, где можно зарядить мобильные телефоны в период отсутствия электроэнергии.
Еще одна атака на энергообъекты, от которых зависит электроснабжение Крымского полуострова, была предпринята
ВСУ в ночь на 4 ноября. В Крыму и Севастополе были введены дополнительные ограничения подачи электроэнергии. Соблюдение графиков отключений света из-за дефицита электроэнергии стало невозможным. В этой ситуации в обоих субъекта были продлены школьные каникулы.
Как отмечают энергоснабжающие предприятия Крыма и Севастополя, электричество в регионах подают в зависимости от технологических возможностей. Для социально значимых объектов применяются резервные схемы электроснабжения.
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