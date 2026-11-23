https://crimea.ria.ru/20261123/ryutte-nazval-nedopustimymi-trebovaniya-rossii-po-nato-1161311482.html

Рютте назвал недопустимыми требования России по НАТО

Рютте назвал недопустимыми требования России по НАТО - РИА Новости Крым, 23.11.2026

Рютте назвал недопустимыми требования России по НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал недопустимыми требования Москвы о пересмотре архитектуры безопасности и возврате Североатлантического альянса к... РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-23T16:48

2026-11-23T16:48

2026-11-23T16:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал недопустимыми требования Москвы о пересмотре архитектуры безопасности и возврате Североатлантического альянса к рубежам 30-летней давности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение The Guardian.По его словам, никто в НАТО не считает это "хорошей идеей".В декабре 2021 года МИД РФ опубликовало проекты договоров о безопасности в Европе, которые были разработаны по поручению президента России Владимира Путина после саммита с президентом США Джо Байденом. В частности, Москва предложила Вашингтону исключить дальнейшее расширение НАТО и присоединение к НАТО Украины, отказаться от любой военной активности альянса в Восточной Европе, не размещать дополнительных вооружений за пределами границ НАТО по состоянию на 1997 год. Руководство США и Североатлантического альянса проигнорировали эти предложения России.Позже президент России предложил вернуться к предметному обсуждению ранее выдвинутых Россией инициатив по построению надежной архитектуры европейской и глобальной безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гарантии безопасности Украине: какой вариант поддержит ТрампИз фонда мира на оружие: ЕС выделил 1 млрд евро на поставки вооружений КиевуЕвропейский загончик: во что США хотят превратить НАТО и в чем роль Украины

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нато, россия, марк рютте, безопасность, новости