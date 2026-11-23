https://crimea.ria.ru/20261123/raketnyy-udar-vsu-po-novoshakhtinskomu-npz-povrezhdeny-12-domov-1161313483.html

Ракетный удар ВСУ по Новошахтинскому НПЗ: повреждены 12 домов

Ракетный удар ВСУ по Новошахтинскому НПЗ: повреждены 12 домов - РИА Новости Крым, 23.11.2026

Ракетный удар ВСУ по Новошахтинскому НПЗ: повреждены 12 домов

В Ростовской области продолжается тушение пожара на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов (НЗНП) после украинской атаки. В Новошахтинске также... РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-23T17:04

2026-11-23T17:04

2026-11-23T17:04

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атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. В Ростовской области продолжается тушение пожара на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов (НЗНП) после украинской атаки. В Новошахтинске также пострадал жилой сектор, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем канале в МАКС.НЗНП приостановил работу 23 ноября после массированной атаки на предприятие украинскими беспилотниками и ракетами, продолжавшейся более 6 часов. На месте работают экстренные службы.Он отметил, что в Новошахтинске повреждено остекление 12 домов, в том числе пяти многоквартирных. Проводится подомовой обход для оценки ущерба и определения необходимой помощи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ярославле: ранены два сотрудникаВСУ атаковали три нефтезавода и газохимический комплекс в России – НовакНПЗ горит в Рязани после массового налета украинских дронов

ростовская область

новошахтинск

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2026

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новости, ростовская область, новошахтинск, нпз, происшествия, всу (вооруженные силы украины), атаки всу