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Ракетный удар ВСУ по Новошахтинскому НПЗ: повреждены 12 домов
Ракетный удар ВСУ по Новошахтинскому НПЗ: повреждены 12 домов - РИА Новости Крым, 23.11.2026
Ракетный удар ВСУ по Новошахтинскому НПЗ: повреждены 12 домов
В Ростовской области продолжается тушение пожара на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов (НЗНП) после украинской атаки. В Новошахтинске также... РИА Новости Крым, 23.11.2026
2026-11-23T17:04
2026-11-23T17:04
2026-11-23T17:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. В Ростовской области продолжается тушение пожара на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов (НЗНП) после украинской атаки. В Новошахтинске также пострадал жилой сектор, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем канале в МАКС.НЗНП приостановил работу 23 ноября после массированной атаки на предприятие украинскими беспилотниками и ракетами, продолжавшейся более 6 часов. На месте работают экстренные службы.Он отметил, что в Новошахтинске повреждено остекление 12 домов, в том числе пяти многоквартирных. Проводится подомовой обход для оценки ущерба и определения необходимой помощи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ярославле: ранены два сотрудникаВСУ атаковали три нефтезавода и газохимический комплекс в России – НовакНПЗ горит в Рязани после массового налета украинских дронов
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новости, ростовская область, новошахтинск, нпз, происшествия, всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Ракетный удар ВСУ по Новошахтинскому НПЗ: повреждены 12 домов
При ракетном ударе ВСУ по Новошахтинскому НПЗ получили повреждения 12 домов