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Путину доложили о росте налоговых поступлений в России

Путину доложили о росте налоговых поступлений в России - РИА Новости Крым, 23.11.2026

Путину доложили о росте налоговых поступлений в России

Поступления налогов в бюджетную систему России года выросли на 11%, отметил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в понедельник с главой Федеральной... РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-23T14:56

2026-11-23T14:56

2026-11-23T14:56

владимир путин (политик)

россия

федеральная налоговая служба (фнс)

налоги

федеральный бюджет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Поступления налогов в бюджетную систему России года выросли на 11%, отметил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в понедельник с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым, пишет РИА Новости.Егоров уточнил, что по итогам 10 месяцев в бюджет поступило 54,6 триллиона рублей, рост составил 11%.Вместе с тем, глава государства упомянул, что налоговые поступления в бюджет страны увеличиваются. "Но что особенно приятно – это рост ненефтегазовых доходов", – добавил Путин.Ранее сообщалось, что крымские налоговые органы обеспечили высокие темпы роста налоговых поступлений во все уровни бюджетной системы России. За 10 месяцев 2026 года в бюджетную систему РФ поступило около 250 миллиардов рублей, что на 13% больше, чем за аналогичный показатель 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума приняла во втором чтении бюджет на трехлетку: что добавилиГосдума приняла законопроект о налоге на сверхдоходыПо инициативе Крыма дельфинарии освободят от уплаты НДС с 2027 года

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владимир путин (политик), россия, федеральная налоговая служба (фнс), налоги, федеральный бюджет