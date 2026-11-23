https://crimea.ria.ru/20261123/putinu-dolozhili-o-roste-nalogovykh-postupleniy-v-rossii-1161307209.html
Путину доложили о росте налоговых поступлений в России
Путину доложили о росте налоговых поступлений в России - РИА Новости Крым, 23.11.2026
Путину доложили о росте налоговых поступлений в России
Поступления налогов в бюджетную систему России года выросли на 11%, отметил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в понедельник с главой Федеральной... РИА Новости Крым, 23.11.2026
2026-11-23T14:56
2026-11-23T14:56
2026-11-23T14:56
владимир путин (политик)
россия
федеральная налоговая служба (фнс)
налоги
федеральный бюджет
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111787/85/1117878574_0:90:3322:1959_1920x0_80_0_0_c3a8a4c8a3d4f3a4a6c35fa00010e477.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Поступления налогов в бюджетную систему России года выросли на 11%, отметил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в понедельник с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым, пишет РИА Новости.Егоров уточнил, что по итогам 10 месяцев в бюджет поступило 54,6 триллиона рублей, рост составил 11%.Вместе с тем, глава государства упомянул, что налоговые поступления в бюджет страны увеличиваются. "Но что особенно приятно – это рост ненефтегазовых доходов", – добавил Путин.Ранее сообщалось, что крымские налоговые органы обеспечили высокие темпы роста налоговых поступлений во все уровни бюджетной системы России. За 10 месяцев 2026 года в бюджетную систему РФ поступило около 250 миллиардов рублей, что на 13% больше, чем за аналогичный показатель 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума приняла во втором чтении бюджет на трехлетку: что добавилиГосдума приняла законопроект о налоге на сверхдоходыПо инициативе Крыма дельфинарии освободят от уплаты НДС с 2027 года
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111787/85/1117878574_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_93a1bb1d687af60dffae775df14d12e1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), россия, федеральная налоговая служба (фнс), налоги, федеральный бюджет
Путину доложили о росте налоговых поступлений в России
Налоговые поступления в бюджет России увеличиваются – Путин