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Пожар в многоквартирном доме в Алуште потушили

Пожар в многоквартирном доме в Алуште потушили - РИА Новости Крым, 23.11.2026

Пожар в многоквартирном доме в Алуште потушили

В городском округе Алушта потушили пожар в жилом многоквартирном доме. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-23T17:37

2026-11-23T17:37

2026-11-23T17:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. В городском округе Алушта потушили пожар в жилом многоквартирном доме. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.Многоквартирный дом горел в селе Лазурное, на улице Головкинского, 1. Изначально сообщалось, что огонь охватил 100 квадратных метров, была угроза распространения на кровлю. Позже стало известно, что площадь пожара увеличилась. Из дома были эвакуированы 10 человек. Прорабатываются вопросы временного размещения и поддержки жителей дома.Уточняется, что площадь пожара составила 160 квадратных метров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

алушта

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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