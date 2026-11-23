https://crimea.ria.ru/20261123/pozhar-v-mnogokvartirnom-dome-v-alushte-potushili-1161314166.html
Пожар в многоквартирном доме в Алуште потушили
Пожар в многоквартирном доме в Алуште потушили - РИА Новости Крым, 23.11.2026
Пожар в многоквартирном доме в Алуште потушили
В городском округе Алушта потушили пожар в жилом многоквартирном доме. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 23.11.2026
2026-11-23T17:37
2026-11-23T17:37
2026-11-23T17:37
новости крыма
алушта
гу мчс рф по республике крым
происшествия
пожар
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053300_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_73ffd698a9e4df294e76115afcd78d59.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. В городском округе Алушта потушили пожар в жилом многоквартирном доме. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.Многоквартирный дом горел в селе Лазурное, на улице Головкинского, 1. Изначально сообщалось, что огонь охватил 100 квадратных метров, была угроза распространения на кровлю. Позже стало известно, что площадь пожара увеличилась. Из дома были эвакуированы 10 человек. Прорабатываются вопросы временного размещения и поддержки жителей дома.Уточняется, что площадь пожара составила 160 квадратных метров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
алушта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053300_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_6a34ee62926b0678b291e717050b486d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, алушта, гу мчс рф по республике крым, происшествия, пожар
Пожар в многоквартирном доме в Алуште потушили
Пожар в многоквартирном доме в Алуште потушили на площади 160 квадратных метров