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По Белгороду разбросали подозрительные купюры – их могли пропитать ядом
По Белгороду разбросали подозрительные купюры – их могли пропитать ядом - РИА Новости Крым, 23.11.2026
По Белгороду разбросали подозрительные купюры – их могли пропитать ядом
В ряде районов Белгорода на улицах разбросаны подозрительные купюры. Есть риск того, что их могли пропитать опасными химикатами. Об этом сообщает мэрия города. РИА Новости Крым, 23.11.2026
2026-11-23T12:37
2026-11-23T12:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В ряде районов Белгорода на улицах разбросаны подозрительные купюры. Есть риск того, что их могли пропитать опасными химикатами. Об этом сообщает мэрия города.Жителей города просят не прикасаться к любым подозрительным предметам, найденным на улице, в том числе к деньгам.Ранее в Макеевке ДНР были обнаружены пятитысячные купюры, разбросанные возле остановки общественного транспорта. После контакта с одной из них местного жителя госпитализировали с отравлением.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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белгород, новости, происшествия, деньги
По Белгороду разбросали подозрительные купюры – их могли пропитать ядом
На улицах Белгорода разбросали подозрительные купюры – их могли пропитать химикатами