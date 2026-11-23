https://crimea.ria.ru/20261123/po-belgorodu-razbrosali-podozritelnye-kupyury--ikh-mogli-propitat-yadom-1161301166.html

По Белгороду разбросали подозрительные купюры – их могли пропитать ядом

По Белгороду разбросали подозрительные купюры – их могли пропитать ядом - РИА Новости Крым, 23.11.2026

По Белгороду разбросали подозрительные купюры – их могли пропитать ядом

В ряде районов Белгорода на улицах разбросаны подозрительные купюры. Есть риск того, что их могли пропитать опасными химикатами. Об этом сообщает мэрия города. РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-23T12:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В ряде районов Белгорода на улицах разбросаны подозрительные купюры. Есть риск того, что их могли пропитать опасными химикатами. Об этом сообщает мэрия города.Жителей города просят не прикасаться к любым подозрительным предметам, найденным на улице, в том числе к деньгам.Ранее в Макеевке ДНР были обнаружены пятитысячные купюры, разбросанные возле остановки общественного транспорта. После контакта с одной из них местного жителя госпитализировали с отравлением.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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белгород, новости, происшествия, деньги