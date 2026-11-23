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Площадь пожара в многоквартирном доме в Алуште увеличилась в 1,5 раза

Площадь пожара в многоквартирном доме в Алуште увеличилась в 1,5 раза - РИА Новости Крым, 23.11.2026

Площадь пожара в многоквартирном доме в Алуште увеличилась в 1,5 раза

Сотрудники МЧС локализовали на площади 160 квадратных метров пожар в жилом доме в ГО Алуште, об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-23T15:10

2026-11-23T15:10

2026-11-23T15:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС локализовали на площади 160 квадратных метров пожар в жилом доме в ГО Алуште, об этом сообщили в крымском главке МЧС России.Ранее сообщалось, что многоквартирный дом горит в городском округе Алушта, огонь охватил 100 квадратных метров, есть угроза распространения на кровлю. Из дома были эвакуированы 10 человек.Отмечается, что спасатели работали на двух боевых участках с подачей трех стволов на тушение.На месте происшествия находится глава администрации Алушты Галина ОгнёваИ подчеркнула, что главное сейчас – обеспечить безопасность людей и не допустить распространения огня. Параллельно прорабатываются вопросы временного размещения и поддержки жителей, если это потребуется, проинформировала Огнёва.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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новости крыма, алушта, галина огнева, гу мчс рф по республике крым, пожар