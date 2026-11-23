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Один человек погиб и двое ранены при атаке ВСУ на Пермский край
Один человек погиб и двое ранены при атаке ВСУ на Пермский край - РИА Новости Крым, 23.11.2026
Один человек погиб и двое ранены при атаке ВСУ на Пермский край
Один человек погиб и двое получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на Пермский край, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. РИА Новости Крым, 23.11.2026
2026-11-23T12:04
2026-11-23T12:04
2026-11-23T12:04
пермский край
атаки всу
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дмитрий махонин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Один человек погиб и двое получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на Пермский край, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.Утром в понедельник власти Пермского края сообщили о массированной атаке вражеских дронов, в результате которой получил повреждения промышленный объект.Также в результате нападения повреждения получили несколько объектов на промышленных площадках.По словам губернатора, всего над регионом сбили 56 вражеских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:17 беспилотников сбили за неделю над Севастополем ВСУ вновь атаковали резервуары для хранения нефти в Татарстане На Кубани из-за атаки БПЛА повреждены 19 домов
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пермский край, атаки всу, новости сво, происшествия, дмитрий махонин
Один человек погиб и двое ранены при атаке ВСУ на Пермский край
При атаке ВСУ на Пермский край один человек погиб и двое получили ранения – власти