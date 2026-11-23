https://crimea.ria.ru/20261123/odin-chelovek-pogib-i-dvoe-raneny-pri-atake-vsu-na-permskiy-kray-1161298495.html

Один человек погиб и двое ранены при атаке ВСУ на Пермский край

Один человек погиб и двое ранены при атаке ВСУ на Пермский край - РИА Новости Крым, 23.11.2026

Один человек погиб и двое ранены при атаке ВСУ на Пермский край

Один человек погиб и двое получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на Пермский край, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-23T12:04

2026-11-23T12:04

2026-11-23T12:04

пермский край

атаки всу

новости сво

происшествия

дмитрий махонин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Один человек погиб и двое получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на Пермский край, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.Утром в понедельник власти Пермского края сообщили о массированной атаке вражеских дронов, в результате которой получил повреждения промышленный объект.Также в результате нападения повреждения получили несколько объектов на промышленных площадках.По словам губернатора, всего над регионом сбили 56 вражеских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:17 беспилотников сбили за неделю над Севастополем ВСУ вновь атаковали резервуары для хранения нефти в Татарстане На Кубани из-за атаки БПЛА повреждены 19 домов

пермский край

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пермский край, атаки всу, новости сво, происшествия, дмитрий махонин