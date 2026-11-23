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Новости СВО: Киев сдает позиции и тысячами теряет боевиков

Новости СВО: Киев сдает позиции и тысячами теряет боевиков - РИА Новости Крым, 23.11.2026

Новости СВО: Киев сдает позиции и тысячами теряет боевиков

Армия России за сутки продвинулась вперед на разных участках СВО, заняла более выгодные рубежи и позиции. Украинская армия потеряла почти 1110 боевиков. Это... РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-23T16:07

2026-11-23T16:07

2026-11-23T16:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Армия России за сутки продвинулась вперед на разных участках СВО, заняла более выгодные рубежи и позиции. Украинская армия потеряла почти 1110 боевиков. Это следует из сводки Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. В Харьковской и Сумской областях нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял до 160 солдат, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, станцию радиоэлектронной разведки, девять станций контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю. Разгромили бригады ВСУ в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ составили свыше 220 военных, орудие полевой артиллерии и девять автомобилей.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Ликвидировали бригады и штурмовые полки ВСУ в Донецкой Народной Республике. Киев потерял более 175 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 22 автомобиля и три станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Центра" продолжили ведение активных наступательных действий. Нанесено поражение живой силе и технике трех ВСУ в Донецкой Народной Республике. Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 солдат, четыре боевые бронированные машины, артиллерийское орудие, десять автомобилей и пять станций радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Разгромили украинские бригады и полки в Днепропетровской и Запорожской областях. ВСУ потеряли 195 военнослужащих, боевую бронированную машину, 155-мм гаубицу "Богдана" и два автомобиля.Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям механизированных бригад ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Уничтожены до 20 солдат ВСУ, орудие полевой артиллерии, 16 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.Также оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам производства, хранения беспилотных летательных аппаратов, наземных робототехнических комплексов, складам боеприпасов, военным аэродромам, радиолокационным станциям слежения за воздушной обстановкой, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 819 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.В воскресенье сообщалось, что за сутки потери украинских формирований на всех направлениях составили более 1 тысячи боевиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Расчет "Ланцета" уничтожил семь вражеских ЗРК в Запорожской области Почти 200 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами РФБойцы "Днепра" уничтожили гексакоптеры ВСУ над левобережьем

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости, потери всу