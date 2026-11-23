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Медведев назвал условия применения ядерного оружия против Украины и Запада

Медведев назвал условия применения ядерного оружия против Украины и Запада - РИА Новости Крым, 23.11.2026

Медведев назвал условия применения ядерного оружия против Украины и Запада

Развитие событий в ходе украинского кризиса пока не вызывало прямой необходимости использования Россией ядерного оружия. Но в ряде случаев Украина и страны НАТО РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-23T11:43

2026-11-23T11:43

2026-11-23T11:43

дмитрий медведев

ядерное сдерживание

ядерное оружие

россия

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Развитие событий в ходе украинского кризиса пока не вызывало прямой необходимости использования Россией ядерного оружия. Но в ряде случаев Украина и страны НАТО уже создавали ситуации, при которых РФ могла нанести ядерный удар. Об этом пишет зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своей статье "Государственный суверенитет и ядерное оружие: международно-правовые аспекты обеспечения национальной безопасности", опубликованной в "Московском журнале международного права".Тем не менее, по словам Медведева, Киеву и его единомышленникам всегда следует помнить, что для обеспечения национальной безопасности Россия вправе и в определенных случаях обязана использовать все доступные средства, включая потенциальное применение ядерного оружия. Такая возможность, в частности, предусмотрена действующей редакцией "Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания".Согласно этому документу, условиями, определяющими возможность применения Россией ядерного оружия, являются:а) поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории Российской Федерации и (или) ее союзников;б) применение противником ядерного или других видов оружия массового поражения по территориям Российской Федерации и (или) ее союзников, по воинским формированиям и (или) объектам Российской Федерации, расположенным за пределами ее территории;в) воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;г) агрессия против Российской Федерации и (или) Республики Беларусь как участников Союзного государства с применением обычного оружия, создающая критическую угрозу их суверенитету и (или) территориальной целостности;д) поступление достоверной информации о массированном старте (взлете) средств воздушно-космического нападения (самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотные, гиперзвуковые и другие летательные аппараты) и пересечении ими государственной границы Российской Федерации.Другое дело, что при принятии подобных решений уполномоченное лицо, которым в соответствии с законом является верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ, всегда руководствуется комплексным анализом всех факторов, соразмерностью между реально причиненным вредом и ответными мерами, добавил Медведев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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дмитрий медведев, ядерное сдерживание, ядерное оружие, россия, мнения