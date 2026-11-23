https://crimea.ria.ru/20261123/krymskim-mogam-peredali-30-pikapov-1161305375.html

Крымским МОГам передали 30 пикапов

Крымским МОГам передали 30 пикапов - РИА Новости Крым, 23.11.2026

Крымским МОГам передали 30 пикапов

Председатель Союза журналистов, журналист и ведущий Владимир Соловьев передал крымским военным 30 пикапов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-23T14:18

2026-11-23T14:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Председатель Союза журналистов, журналист и ведущий Владимир Соловьев передал крымским военным 30 пикапов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он отметил, что переданные машины помогут сохранить не только жизни людей, но и защитить логистику и важные объекты."Он (Соловьев - ред.) помогает Крыму, поддерживает наших защитников, не дожидаясь просьб и обращений в свой адрес. Это и есть настоящий, искренний, деятельный патриотизм", - добавил глава Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как бойцы "Днепра" защищают автодороги Запорожья от дроновДобровольцы отрядов "Барс" получили награды в зоне СВОЗамминистра обороны проверил работу "Барс-Крым" по отражению атак БПЛА

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2026

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