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Крымским МОГам передали 30 пикапов
Крымским МОГам передали 30 пикапов - РИА Новости Крым, 23.11.2026
Крымским МОГам передали 30 пикапов
Председатель Союза журналистов, журналист и ведущий Владимир Соловьев передал крымским военным 30 пикапов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 23.11.2026
2026-11-23T14:18
2026-11-23T14:18
2026-11-23T14:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Председатель Союза журналистов, журналист и ведущий Владимир Соловьев передал крымским военным 30 пикапов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он отметил, что переданные машины помогут сохранить не только жизни людей, но и защитить логистику и важные объекты."Он (Соловьев - ред.) помогает Крыму, поддерживает наших защитников, не дожидаясь просьб и обращений в свой адрес. Это и есть настоящий, искренний, деятельный патриотизм", - добавил глава Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как бойцы "Днепра" защищают автодороги Запорожья от дроновДобровольцы отрядов "Барс" получили награды в зоне СВОЗамминистра обороны проверил работу "Барс-Крым" по отражению атак БПЛА
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РИА Новости Крым
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новости сво, владимир соловьев, сергей аксенов, крым, вооруженные силы россии, новости крыма, видео
Крымским МОГам передали 30 пикапов
Соловьев передал крымским военным 30 пикапов - Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Председатель Союза журналистов, журналист и ведущий Владимир Соловьев передал крымским военным 30 пикапов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Владимир Рудольфович Соловьев передал 30 пикапов крымским подразделениям, в том числе МОГам, которые защищают наше небо. Самые искренние слова благодарности от имени всех крымчан за такую важную, неоценимую помощь!" - написал Аксенов в своем канале в МАКС.
Он отметил, что переданные машины помогут сохранить не только жизни людей, но и защитить логистику и важные объекты.
"Он (Соловьев - ред.) помогает Крыму, поддерживает наших защитников, не дожидаясь просьб и обращений в свой адрес. Это и есть настоящий, искренний, деятельный патриотизм", - добавил глава Крыма.
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